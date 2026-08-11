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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شادي شامل : كل واحد هيتطاول عليا هرفع ضده قضية

شادي شامل
شادي شامل
ميرنا محمود

أعرب الفنان شادي شامل عن غضبه الشديد من الانتقادات والإساءات التي يتعرض لها، مؤكدا أن وصوله إلى هذه الحالة من الغضب لم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء بعد سنوات من تحمل التجاوزات والشتائم، على حد تعبيره.

وقال شادي شامل إن «طفح الكيل» دفعه إلى اتخاذ موقف أكثر حسما تجاه كل من يتجاوز في حقه، مشددا على أنه يتعامل بمنتهى الاحترام مع الأشخاص الذين يحترمونه، لكنه لن يتهاون مع من يتعمد الإساءة إليه.

وأضاف: «كل اللي يعرفني على المستوى الشخصي يعرف إني أبسط وأجدع واحد في الدنيا مع الناس المحترمة والمتربية، أشيلهم فوق راسي من فوق، إنت بقى مش متربي مش هسكتلك، وهتعامل معاك من فوق ومش هسيب حقي».

وانتقد الفنان ظاهرة انتشار الألفاظ المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن البعض يلجأ إلى التجاوز والإهانة نتيجة مشكلات أو عقد شخصية، مشيرا إلى أن الاختلاف في الرأي لا يبرر استخدام الألفاظ الخارجة أو الإساءة للآخرين.

كما أبدى شادي شامل حزنه من حجم التجاوزات التي يراها بحق عدد من نجوم الفن، مستشهدًا بالفنان عمرو دياب، قائلا إن فنانا أسعد الملايين على مدار نحو 40 عامًا لا يستحق أن يتعرض لمثل هذه الألفاظ المسيئة لمجرد اختلاف البعض معه في الرأي.

ووجه شادي شامل رسالة إلى متابعيه، دعاهم خلالها إلى عدم السكوت عن حقوقهم، مؤكدا أن التهاون مع التجاوزات قد يدفع البعض إلى التمادي فيها.

وفي ختام تصريحاته، أعلن شادي شامل أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يتطاول عليه، قائلًا: «من هنا ورايح كل واحد هيتطاول هترفع عليه قضية رد اعتبار، وأحبسك وتعويض مادي، يبيع أهله اللي وراه واللي قدامه، عشان يكون عبرة للآخرين.

شادي شامل تصريحات شادي شامل شادي شامل يتعرض للتنمر الفنان شادي شامل

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