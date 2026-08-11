عائد افتراضي 20% .. الضرائب تكشف تفاصيل الصكوك التمويلية

أكد سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الصكوك التمويلية ستكون أداه لسداد المستحقات المالية المستقبلية، مضيفا أن العائد على السكوك الضريبية المرتقب اصدارها معفس ضريبيا.

وتابع سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الضوابط والآليات التنفيذية المنظمة للصكوك الضريبية قيد الاعداد، مستدركا أن ما يمكن استخدام قيمتها لاحقا في الوفاء بالالتزامات الضريبيه.

وأشار سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن السكوك الضريبية لا تمثل التزاما او عبئا ضريبيا جديدا على الممول.

وأكمل أن الصكوك الضريبيه بعائد افتراضي قدره 20%.