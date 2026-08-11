من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس

تحول نقاش سياسي حاد حول الحرب في غزة إلى مواجهة جسدية بين المرشح الجمهوري لعضوية مجلس النواب الأمريكي دينيس فيتوسا، المعروف على الإنترنت باسم «Def Noodles»، والناشط العربي الإسرائيلي والجندي السابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي يوسف حداد، خلال تسجيل حلقة من بودكاست في مدينة لوس أنجلوس.

وبدأت المواجهة خلال نقاش تناول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث وجه فيتوسا انتقادات حادة إلى حداد بسبب مواقفه المؤيدة لإسرائيل، واتهمه بالدفاع عن سياسات تتسبب في مقتل مدنيين فلسطينيين.

وقال فيتوسا خلال النقاش لحداد: أنت تقتل الأطفال ومجرم إبادة جماعية»، مطالبا في الوقت نفسه بوقف «الإبادة الجماعية».

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات تصاعد التوتر بين الطرفين، قبل أن يتحول النقاش إلى احتكاك جسدي. وتظهر اللقطات تعدي الناشط الإسرائيلي بالايدي على المرشح الأمريكي .

وبحسب رواية نقلتها «جيروزاليم بوست»، استمرت المواجهة لاحقًا خارج الاستوديو، وفق مقاطع وتقارير جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

خلاف سياسي تحول إلى عراك

وتشير المقاطع المتداولة إلى أن الخلاف بدأ بنقاش سياسي حول إسرائيل وغزة، قبل أن تتصاعد حدة التوتر بين الطرفين بشكل سريع.

ووصف حداد لاحقًا فيتوسا بأنه «نازي جديد»، وقدم الواقعة باعتبارها اعتداء يستهدفه بسبب مواقفه المؤيدة لإسرائيل.

في المقابل، ركزت تصريحات فيتوسا التي ظهرت في التسجيلات على الحرب في غزة، وعلى اتهام إسرائيل بقتل المدنيين الفلسطينيين، إذ كرر خلال النقاش مطالبته بوقف الحرب، قائلا لحداد: «أوقفوا الإبادة الجماعية».

https://twitter.com/i/status/2087201442125811811



من هو يوسف حداد؟

يوسف حداد ناشط عربي إسرائيلي من مدينة حيفا، ونشأ في الناصرة، ويعرف نفسه بوصفه إسرائيليا، كما أصبح خلال السنوات الماضية أحد أبرز الأصوات العربية المؤيدة لإسرائيل في النقاشات الدولية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي سن الثامنة عشرة، تطوع حداد للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانضم إلى لواء جولاني، وشارك خلال حرب لبنان عام 2006، حيث أصيب بجروح خطيرة.

وبعد خدمته العسكرية، برز حداد في المجال الإعلامي والسياسي بوصفه مدافعًا عن إسرائيل في المحافل الدولية، خصوصًا بعد اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم 7 أكتوبر 2023.

ويرأس حداد منظمة «معا - نضمن بعضنا البعض»، التي تقول إن من أهدافها تعزيز اندماج الفلسطينيين في إسرائيل في المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال الخدمة الوطنية.

كما تنشط المنظمة، بحسب ما يرد عنها، في مواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات «BDS»، وتشجيع الفلسطينيين في إسرائيل على تبني هوية إسرائيلية.

ووصف الإعلام الإسرائيلي نشاط حداد في مناسبات عدة بأنه جزء من جهود «الهاسبارا»، وهو مصطلح يستخدم سياسياً لوصف استراتيجية الدعاية والعلاقات العامة التي تتبناها دولة إسرائيل ومؤيدوها لتوجيه الرأي العام العالمي، وتبرير السياسات الحكومية العسكرية، وتحسين صورة إسرائيل في مواجهة الانتقادات الدولية.. وسبق أن وصفته «جيروزاليم بوست» بأنه ناشط ومتحدث فعال لصالح إسرائيل.

وزادت شهرة حداد بصورة ملحوظة بعد 7 أكتوبر 2023، إذ سافر إلى عدة دول للدفاع عن السياسات الإسرائيلية، والرد على الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بشأن الفصل العنصري والإبادة الجماعية، إضافة إلى انتقاد حملات المقاطعة والتضامن مع الفلسطينيين.

وفي ديسمبر 2023، ظهر حداد في مقطع مصور وهو يرافق قوات إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

من هو دينيس فيتوسا؟

دينيس فيتوسا، المعروف على الإنترنت باسم «Def Noodles»، هو مقدم بودكاست ورجل أعمال في مجال الإعلام الرقمي وناشط جمهوري يخوض حاليا سباقا انتخابيا لعضوية مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة الانتخابية الثلاثين في ولاية كاليفورنيا، التي تشمل مناطق في مقاطعة لوس أنجلوس، من بينها غلينديل وبوربانك وهوليوود وباسادينا.

ولد فيتوسا في ولاية نيوجيرسي ونشأ في مدينة ساو باولو البرازيلية، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة ويبدأ نشاطه في مجال الإعلام الرقمي.

وتقدم حملته الانتخابية نفسه بوصفه «ناشطًا جمهوريًا شعبيًا»، مع تركيز على قضايا الأسر العاملة والملفات المحلية في لوس أنجلوس.

ويأتي موقف فيتوسا من الحرب الإسرائيلية على غزة في سياق اتساع الانتقادات للحرب داخل الولايات المتحدة، وهي قضية تجاوزت في بعض جوانبها الانقسامات الحزبية التقليدية.