قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد، وزير العمل، صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث تصادم سيارتي نقل عمال بمنطقة الدواويس التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن وفاة عدد من العمال وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

كما قرر الوزيران صرف إعانات عاجلة للمصابين تبدأ قيمتها من 30 ألف جنيه لكل مصاب، على أن تزداد قيمة الإعانة وفقًا لدرجة الإصابة وحالة كل مصاب، وبناءً على التقارير الطبية المعتمدة، بما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل حالة ومساندة المصابين وأسرهم خلال فترة العلاج والتعافي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العمل أن سرعة التدخل وتقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الوقوف إلى جانب المواطنين والعمال وأسرهم في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة، وتوفير أوجه الرعاية والمساندة اللازمة لهم، خاصة في حالات الوفاة والإصابة الناتجة عن حوادث العمل أو التنقل المرتبط بالعمل.

ووجه الوزيران رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، ومديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بسرعة اتخاذ وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة، وحصر الحالات واستيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لصرف المساعدات المقررة لأسر كل متوفى وللمصابين، مع مراعاة الحالة الطبية لكل مصاب وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وشدد الوزيران على استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة والمستشفيات التي تستقبل المصابين، للوقوف على تطورات حالاتهم الصحية، وضمان حصولهم على أوجه الرعاية والدعم المقرر، إلى جانب سرعة إنهاء إجراءات صرف المساعدات لأسر المتوفين والمصابين، بما يعكس التزام الدولة بمساندة العمال وأسرهم والوقوف إلى جوارهم في الأوقات الأكثر احتياجًا للدعم.