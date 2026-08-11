"التضامن" تواصل فعاليات وأنشطة الفوج الأول لـ"معسكر أنا موهوب الصيفي" ببورسعيد

تتواصل بالمدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد فعاليات وأنشطة الفوج الأول لـ "معسكر أنا موهوب الصيفي"، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة "الإدارة العامة لشئون الطفل" بمشاركة أطفال وأسر محافظتي القاهرة ومرسى مطروح.

وشهد المعسكر تنظيم تمارين صباحية رياضية وتنشيطية أشرف عليها الفريق المتخصص لمؤسسة "أجيال"، وجمعت بين الأطفال وأمهاتهم، بهدف تحفيز النشاط البدني في الصباح الباكر.

وأوضحت حنان مصطفي رئيسة الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة أننا نهدف من تلك الأنشطة تعزيز مهارات الانضباط والتناسق الحركي ومفهوم التعلم بالخبرة، فضلاً عن كسر الحواجز النفسية بين أطفال المحافظتين وتوفير طاقة إيجابية تُهيئهم للمشاركة بفاعلية في الورش اللاحقة.

وأكدت أنه عقب الانتهاء من الفقرة الرياضية الصباحية، يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعة من الورش الفنية والتمكينية التخصصية التي تشهد متابعة دقيقة من لجان التقييم والتدريب؛ حيث أُقيمت ورشة الرسم والفنون التشكيلية التي وُزعت خلالها الخامات والأدوات الفنية على الأطفال ليعبروا بحرية عن خيالاتهم ورؤيتهم للتنوع الثقافي، مع قياس لجنة التقييم الأكاديمية لعناصر التعبير الخلاق والابتكار والأصالة لدى كل طفل لوضع خطط رعاية فردية للموهوبين مستقبلاً.

كما أنه في ورشة الكورال والموسيقى، أُجريت تدريبات صوتية وأداء جماعي على الأغاني الوطنية والأناشيد التراثية لتعزيز الهوية الوطنية وتنمية مهارات الاستماع والعمل الجماعي.

وشهدت ورشة المسرح والفنون الدرامية تدريبات للأداء التعبيري والحركي والارتجال المسرحي البسيط لبناء الثقة بالنفس وتنمية مهارات التواصل،بالتوازي مع ذلك، استكملت الأمهات المرافقات التدريب العملي في ورشة التمكين الاقتصادي على الأعمال اليدوية وتدوير الخامات وصناعة الحلي، وتم الاستماع إلى شرح من ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي حول آليات الشمول المالي وكيفية الاستفادة من برامج الوزارة للأسر المنتجة وخدمات التمويل متناهي الصغر لإقامة مشروعات صغيرة مستدامة.

واوضحت الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل الحرص على الدمج بين التعليم والترفيه واستكشاف المعالم السياحية للمحافظة المستضيفة، لذا تم تنظيم جولة ميدانية مفتوحة للأطفال وأمهاتهم إلى شاطئ بورسعيد، حيث استمتع المشاركون بالأجواء البحرية والأنشطة الترفيهية وسط حالة من البهجة والسعادة العارمة.

ورافقت الجولة الشاطئية فرق متخصصة من متطوعي الهلال الأحمر المصري جنبًا إلى جنب مع فرق الإنقاذ البحري؛ وذلك لضمان أعلى مستويات السلامة، وتوفير نقاط الإسعافات الأولية الميدانية، والاطمئنان على سلامة جميع الأطفال والأسر طوال فترة تواجدهم على الشاطئ.

كما نظمت مؤسسة "أجيال" فقرة متكاملة من الألعاب الميدانية والرياضية المبتكرة والمسابقات التنافسية التي صُممت خصيصًا لتناسب جميع الفئات العمرية المشاركة بالمعسكر من الأطفال والأمهات، وذلك بهدف ترسيخ روح الفريق، وتنمية مهارات التفكير السريع والقيادة، وتعزيز قيم التعاون والتعايش الإيجابي بين أبناء العاصمة والمحافظات الحدودية.

واختُتمت فعاليات اليوم بفقرة توعوية مكثفة وشاملة قدمها ممثلو المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ حيث ركزت ورش الأطفال على تعريفهم بحقوقهم الأساسية التي تكفلها الدولة، وأهمية مواصلة التعليم والاهتمام بالتحصيل الدراسي كركيزة لبناء المستقبل، من خلال عروض تفاعلية ومسرح العرائس لمناهضة التنمر وتوعيتهم بالسلوكيات الإيجابية.

وفي المقابل، عُقدت جلسة خاصة للأمهات تناولت قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، والتوعية بآليات الإبلاغ والتدخل السريع عبر خط نجدة الطفل (16000)، لضمان توفير بيئة رقمية وأسرية آمنة تدعم نمو الطفل السليم.