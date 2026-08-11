الذروة اليوم وغدًا.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء موجة حارة شديدة تؤثر على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس الفعلي بحرارة الطقس، في الوقت الذي حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة المحسوسة 42 درجة في القاهرة و45 درجة على مناطق من جنوب البلاد.

الثلاثاء والأربعاء ذروة الموجة

الأرصاد

أكد محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

الأرصاد

وقال القياتي، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تصل إلى 40 درجة مئوية، بينما تتجاوز درجات الحرارة المحسوسة 42 درجة، في حين تتخطى درجات الحرارة حاجز 45 درجة مئوية على مناطق من جنوب البلاد.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

الأرصاد

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، بحيث يشعر المواطن بدرجات أعلى من القيم المسجلة في محطات الرصد.

وأشار إلى أن الفارق بين درجات الحرارة المقاسة والمحسوسة يتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، وفقًا لنسب الرطوبة ومعدلاتها في كل منطقة.

طقس شديد الحرارة نهارًا

وأوضح أن الأجواء تكون مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن تتحول إلى شديدة الحرارة ورطبة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

الأرصاد

وأوضح أن الطقس يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على أغلب المناطق.

رياح جنوبية غربية تحسن الأجواء نسبيًا

وأشار إلى أن الرياح المؤثرة خلال الفترة الحالية ستكون جنوبية غربية، موضحًا أن نشاطها يساعد على تحسن نسب الرطوبة مقارنة بالأيام والفترات الماضية.

وأكد أن التحسن النسبي في الرطوبة لا يعني انتهاء الموجة الحارة، إذ تظل درجات الحرارة مرتفعة خلال ساعات النهار، خاصة مع وصول الموجة إلى ذروة ارتفاعها اليوم وغدًا.

الموجة الحارة مستمرة حتى الأحد

وكشف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن الأجواء شديدة الحرارة والرطبة ستستمر حتى الأحد 16 أغسطس.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية خلال هذه الفترة بين 31 و32 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 39 و40 درجة.

وفي مناطق جنوب البلاد، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 41 و44 درجة مئوية، ما يجعل تلك المناطق الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

وحذر القياتي من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مطالبًا قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق السريعة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية بين السيارات لتجنب الحوادث في حالة انخفاض مستوى الرؤية.

الأرصاد تحذر

وشدد القياتي على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة.

ونصح بالحرص على شرب كميات كافية من السوائل وتقليل المجهود البدني خلال ساعات الذروة، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.

وتستمر حالة الطقس شديدة الحرارة والرطبة حتى منتصف الشهر الجاري، مع توقعات بانخفاض تدريجي في حدة الحرارة بعد انتهاء ذروة الموجة، وفقًا للتغيرات الجوية خلال الفترة المقبلة.