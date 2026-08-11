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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الفراخ والدواجن اليوم الثلاثاء 11-8-2026

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
رانيا أيمن

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء تحركات جديدة في الأسواق، وسط تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي للمستهلك، إلى جانب تراجع أسعار البانيه لما يقرب من 40 جنيه في الكيلو، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار البيض بشكل ملحوظ، لتسجل كرتونة البيض زيادة جديدة اقتربت من 4 جنيهات.

وتباينت حركة الأسعار بين مختلف أنواع الدواجن والبيض، مع استمرار متابعة المستهلكين لتحركات السوق.

أسعار الدواجن:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم نحو 57 إلى 61 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 74 و80 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة نحو 85 إلى 86 جنيهًا، فيما تراوح سعرها للمستهلك بين 95 و110 جنيهات للكيلو.

اسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة نحو 100 إلى 105 جنيهات، بينما تراوح سعره للمستهلك بين 110 و120 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء نحو 48 جنيهًا.

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 جنيه، ليتراوح بين 170و 190 جنيها في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 40 جنيهًا.

أسعار البيض:

ارتفع متوسط سعر البيضة البيضاء بنحو 21 قرشًا، ليسجل 4.44 جنيه، كما زاد سعر البيضة الحمراء بنحو 17 قرشًا، ليصل إلى 4.52 جنيه.

سعر البيض اليوم

وصعد متوسط سعر كرتونة البيض بنحو 3 جنيهات و97 قرشًا، ليسجل 108.53 جنيه، بينما تراجع متوسط سعر كرتونة البيض البلدي بنحو جنيه و65 قرشًا، ليصل إلى 123.46 جنيه.

أسعار الدواجن والبيض أسعار الدواجن أسعار البيض سعر كيلو الفراخ

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