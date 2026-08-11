مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن مسيّرات أوكرانية هاجمت تترستان خلال ساعات الصباح الأولى، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 13 شخصًا وإصابة 39 آخرين، بينهم أطفال، وفق ما أكده عمدة جمهورية تترستان ألكسندر ميخالوف.

وأضاف أن الخارجية الروسية اعتبرت الهجوم دليلًا على طبيعة النظام في أوكرانيا، فيما وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أوكرانيا بأنها «دولة إرهابية».

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الخارجية الروسية أكدت أن الهجوم لن يمر دون رد، وأن القوات الروسية سترد عسكريًا عليه، مشددة على أن كل من يقف وراء الهجوم سيُحاسب وسيتم تقديم القصاص له.

كما اتهمت الخارجية الروسية الغرب بالوقوف وراء تنظيم مثل هذه الهجمات، نتيجة مواصلته تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

ولفت إلى أن المنطقة تشهد مرحلة جديدة من التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، خاصة بعد استهداف أوكرانيا محطات الوقود ومصافي النفط في روسيا، ولاحقًا مصانع ومستودعات «ويلدبريس» المختصة ببيع البضائع إلكترونيًا.

وأشار حسين مشيك إلى أن هذه الهجمات دفعت موسكو إلى تكثيف ضرباتها على أوكرانيا، وتحديدًا العاصمة كييف، بوتيرة أسرع وأعنف، كما دفعتها إلى فرض حصار بحري على أوكرانيا واستهداف السفن الأوكرانية والأجنبية في الموانئ الأوكرانية، ولا سيما ميناء أوديسا، حيث تؤكد وزارة الدفاع الروسية أن هذه السفن مرتبطة بالجيش الأوكراني وتهرب الأسلحة والمعدات العسكرية إليه.



الساعات المقبلة ستكون حاسمة وصعبة على أوكرانيا

وواصل، أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة وصعبة على أوكرانيا في ضوء ما توعدت به الخارجية الروسية، بينما يتوقع الخبراء أن يستمر التصعيد لساعات، في ظل انتظار موسكو وكييف وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.