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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال.. عالمة أزهرية تحدد الضوابط الشرعية

صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال
صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال
محمد صبري عبد الرحيم

قالت أ.د/بديعة على أحمد الطملاوى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يجوز للمرأة أن تصلي في الأماكن العامة، أو مكان العمل أو غير ذلك، إذا احتاجت إلى الصلاة، ولا تسقط الصلاة عنها لمجرد وجود الرجال الأجانب.

ما الأفضل للمرأة؟

وأوضحت العالمة الأزهرية في تصريح لـ«صدى البلد»، أن الأصل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل وأستر لها، لحديث النبي ﷺ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن» (رواه أبو داود وأحمد)، مشيرة إلى أن المقصود أن الصلاة في البيت أفضل من حيث الستر والبعد عن الفتنة، لكن هذا لا يعني أن صلاتها خارج البيت غير جائزة، مضيفة: فإذا كانت خارج المنزل وحان وقت الصلاة، فلا ينبغي لها أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بحجة عدم وجود مكان خاص.

 إذا اضطرت المرأة للصلاة في مكان عام فما الحكم؟

وتابعت: إنه إذا كانت في حديقة أو مطعم أو جامعة أو مكان عمل، فلتبحث عن أكثر مكان يسترها، مثل: مكان مخصص للصلاة، أو  مكان بعيد عن  تواجد  الناس، كأن يكون هناك  حاجز أو ساتر، وضع لهذا الغرض، ويكون المكان نظيفاً طاهراً يصلح للصلاة، ولا يشترط أن يكون المكان مسجدًا.

وواصلت: فإن لم تجد مكانًا خاصًّا، صلَّت في المكان العام ما دام المكان طاهرًا، مع المحافظة على سترها ووقارها، فإذا لم تجد كل ذلك فلها أن تؤخر الصلاة لحين عودتها إلى بيتها  إذا لم تخف فوات وقت الصلاة، وإن كان الأفضل لها أن تنوى الجمع بين الصلاة جمع تأخير، من أن تصلى هكذا.

ما حكم صلاة  المرأة إذا رآها الرجال الأجانب؟

أفادت بأن صلاة المرأة لا تبطل بمجرد رؤية الرجال الأجانب لها، فلو اضطرت إلى الصلاة في مكان عام، ورآها رجل أو مرَّ من أمامها أو كانت في موضع يمكن أن يراها فيه الرجال، فصلاتها صحيحة إذا استوفت شروط الصلاة وستر العورة.

وأكملت: لكن عليها أن تختار أكثر الأماكن سترًا، وأن تتجنب قدر الإمكان أن تكون في موضع يكثر فيه مرور الرجال أو تكون فيه مكشوفة لهم، فالأحوط في المكان العام أن تكون محتشمة ساترة لجميع بدنها، ولا يظهر منها إلا ما تدعو الحاجة إلى إظهاره.

ماذا تفعل عند الركوع والسجود؟

نبهت على أنه لا يجوز لها أن تترك الركوع والسجود لمجرد أن الرجال قد يرونها، ما دامت قادرة على أدائهما بصورة صحيحة، فتصلي الصلاة المعتادة: من قيام  وركوع   وسجود لكن ينبغي أن تختار مكانًا مستورًا قدر الإمكان، أما إذا كان المكان مكشوفًا تمامًا ولا تستطيع أن تستتر، ولكنها لو انتظرت خروج الناس أو الوصول إلى مكان آخر خرج وقت الصلاة، فعليها أن تصلي فى هذا المكان ولاتبطل صلاتها، لكن بالشروط التى وضعها الفقهاء، وهى أن تكون ساتره لنفسها، وأن تضم جسمها، وأن تتأكد من أن شيء من بدنها  لا يظهر عند ركوعها أو سجودها  ولاتطيل الركوع و السجود، فاذا لم تتحقق كل هذه الشروط أخرت الصلاة لحين رجوعها إلى بيتها وتكون جمع تأخير.

 أ.د/بديعة على أحمد الطملاوى
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