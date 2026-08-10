خالد أبو غريب : يسرا ستفاجئ جمهورها بفيلم الست لما

كشف المخرج خالد أبو غريب، كواليس فيلم الست لما، المنتظر عرضه بالسينمات منتصف أغسطس الجاري، بالتزامن مع الموسم الصيفي الجاري.

وقال خالد أبو غريب، في تصريح لموقع صدى البلد، إن الفنانة يسرا تقدم دورًا مفاجئًا لجمهورها وتغير من جلدها فنيًا، وكذلك باقي الأبطال (ماجد المصري، درة وغيرهم).

وأعرب خالد أبو غريب، عن فخره بالتعاون مع يسرا، قائلًأ: «شرف ليا أكون جزء من تاريخ يسرا ونتعاون مع بعض في فيلم الست لما».

أبطال فيلم الست لما

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في اطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

فيلم الست لما

وتدور قصة «الست لما» حول دينا الكردي، التي تدير مركزًا لتمكين المرأة، وتطلق حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم السيدات ومواجهة التعنت أو غياب التفاهم في الحياة الزوجية، لتثير الحملة جدلًا كبيرًا في الشارع بين مؤيدين ومعارضين، ما يضع بطلة العمل في العديد من المواقف والتحديات.