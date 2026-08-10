بعد طرح ألبومه الجديد.. زاب ثروت يكشف أسرار غيابه

كشف المطرب والرابر زاب ثروت عن كواليس ألبومه الغنائي الجديد «ثلاث سنين» وأسباب ابتعاده عن الساحة الموسيقية طوال الفترة الماضية، مؤكداً أن غيابه كان بمثابة "وقفة إنسانية" لإعادة ترتيب أولوياته وحياته الشخصية بعيداً عن صخب الحفلات وضغوط العمل المتواصل.

وأوضح زاب ثروت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم هنا القاهرة الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي عبر قناة مودرن MTI أنه فضل التوقف لفترة حتى يستوعب ما يريد تقديمه بصدق للمشاهدين، قائلاً: "توقفت لكي أستوعب ما أريد قوله بصدق بعيداً عن صخب الحفلات، وألبومي الجديد يعبر عن ذاتي بعيداً عن حسابات السوق والتريند".

وأضاف أن فترة الابتعاد كانت ضرورية لتعويض ما فاته مع عائلته وأصدقائه المقربين والتواجد بجانبهم في المناسبات التي حرمته منها جولات العمل المستمرة.

وحول التشابه بين اسم أغنيته الجديدة «وحدي» وأغنية فرقة «كايروكي»، أشار ثروت إلى أن أغنيته التي يشارك فيها العازف شريف الهواري مسجلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، موضحاً أن التشابه يعود للروح والإحساس المشترك بين أبناء هذا الجيل.

أمير عيد

كما تطرق للحديث عن الفنان أمير عيد، مشيراً إلى أنه كان من أول الأشخاص الذين حرص على إرائهم وسماع رأيهم في الألبوم قبل طرحه، مؤكداً أنه واجهته الأولى ورغبته الدائمة عند التفكير في تقديم أعمال مشتركة (دويتو).

واختتم زاب ثروت حديثه بالإشادة بالجيل الحالي من مؤدي الراب في مصر والوطن العربي، قائلاً: "كل الرابرز الموجودين حالياً كبار وشطار ومكسرين الدنيا، ولا أستكبر إطلاقاً على التواصل مع أي فنان لتقديم عمل غنائي مشترك طالما سيعجب الجمهور".