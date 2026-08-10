حسين السيد: الزمالك سدد 72% من مستحقات اللاعبين.. ونسعى للوصول لـ90% قبل انطلاق الدوري

كشف حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف مستحقات لاعبي الفريق الأول، مؤكدًا أن النادي نجح في سداد نسبة كبيرة منها خلال الفترة الماضية.

وقال حسين السيد، في حوار عبر تطبيق «زملكاوي»، إن الزمالك سدد نحو 70% إلى 72% من مستحقات اللاعبين، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى 90% قبل انطلاق مسابقة الدوري يوم 21 أغسطس الجاري، حتى يبدأ الفريق الموسم الجديد دون أزمات مالية مع اللاعبين، مع تبقي جزء بسيط فقط من المستحقات.

وتحدث حسين السيد عن جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للزمالك، وجهازه المعاون، مؤكدًا: “جون إدوارد وجهازه اللي كان معاه كلهم ناس محترمة، وما زلت على تواصل مع عبدالرحمن إسماعيل، وفي مساعدة منهم حتى بعد رحيلهم”.

وأضاف: “اتقال إن جون إدوارد ورا أزمات اللاعبين الأجانب، وده شيء مش صحيح، جون إدوارد شخص محترم ومتعاون وعمره ما هيعمل مشكلة للنادي”.

وعن ملف اللاعبين الشباب، أوضح حسين السيد أن قرارات النادي جاءت وفقًا لرؤية فنية واحتياجات الفريق الأول، وليس بشكل عشوائي، مؤكدًا أن الزمالك حريص على أبنائه.

وأشار إلى أن اللاعبين الذين تم تصعيدهم أو استمرارهم مع الفريق الأول تم اختيارهم وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق، لافتًا إلى أن تواجد عدد من اللاعبين الشباب في معسكر الفريق جاء لمنح الجهاز الفني فرصة كاملة لتقييم مستوياتهم قبل حسم موقفهم النهائي.

وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك أن الإدارة تعمل على حسم جميع الملفات الخاصة بفريق الكرة بهدوء، مع وضع مصلحة النادي في المقام الأول



