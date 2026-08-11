أسطورة التعليق.. أحمد موسى يشيد بـ عثمان القريني بعد كلماته عن أسيل أسامة

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إشادة إلى المعلق الرياضي الأردني عثمان القريني، معلق قنوات «بي إن سبورتس»، مشيدًا بأدائه وتعليقه على منافسات ألعاب القوى، وبما وصفه بمحبته الكبيرة لمصر، وحرصه على التعبير عن مشاعره تجاهها خلال تعليقه على البطلة المصرية أسيل أسامة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أحيي المعلق الكبير عثمان القريني، معلق قنوات بي إن سبورتس، أنا بحب أسمعله وبيعجبني تعليقاته، وهذا الرجل هو أسطورة التعليق على ألعاب القوى وعنده مصطلحات جميلة، بيحب مصر، هو أردني من أصل فلسطيني عاشق لمصر".

وأضاف: "كل التحية ليك يا بطل، والله بنشكرك، أمتعتنا وأسعدتنا، لأنه هو كمان مستني أسيل تعمل كده ، تخيل بقى لما أسيل تفوز كل الدنيا بتفرح لنا، فالكل بيفرح، فيتكلم المعلق الكبير عثمان القريني على مصر، مصر ومحبته لمصر قد إيه؟".

وتابع: "المعلق بيتكلم على مصر والفول والطعمية وكل حاجة جميلة في مصر، إيه المحبة دي، إيه الجمال ده، اسمعوا تعليق هذا الرجل المحترم، اسمعوه وهو يقدم ويتحدث عن البطلة العالمية، بطلة من ذهب، أسيل أسامة، اسمعوا عشان تعرفوا الناس بتحبنا إزاي، ولازم نشكرهم على محبتهم".