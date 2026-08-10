لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

يشعر بعض الأشخاص أحيانًا بأن ضربات القلب أصبحت أسرع أو أقوى بعد تناول الطعام، وقد يلاحظون ذلك بشكل أكبر بعد الوجبات الكبيرة أو عند تناول بعض المشروبات والأطعمة. وفي أغلب الحالات يكون هذا الشعور مؤقتًا، لكن تكراره أو ظهوره مع أعراض أخرى قد يستدعي الانتباه.

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟

وتعرف هذه الحالة أحيانًا باسم خفقان القلب بعد الأكل، وقد تحدث نتيجة التغيرات الطبيعية التي يقوم بها الجسم أثناء عملية الهضم، لكنها قد ترتبط أيضًا بعوامل أخرى مثل نوعية الطعام، الجفاف، القلق أو بعض المشكلات الصحية.

ماذا يحدث للقلب بعد تناول الطعام؟

قالت الدكتورة أمل محمد أخصائي القلب والأوعية الدموية من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أنه بعد تناول الوجبة يبدأ الجهاز الهضمي في العمل لهضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، ويحتاج الجهاز الهضمي إلى تدفق الدم للقيام بهذه الوظائف.

وقد يستجيب الجسم لهذه التغيرات بزيادة بسيطة ومؤقتة في معدل ضربات القلب، وهو أمر قد لا يلاحظه معظم الأشخاص، بينما يكون أكثر وضوحًا لدى البعض.

ويزداد الشعور بالخفقان أحيانًا بعد الوجبات الكبيرة، لأن عملية الهضم تكون أكثر نشاطًا، خاصة إذا كانت الوجبة غنية بالكربوهيدرات أو الدهون.

الأطعمة قد يكون لها دور

لا يرتبط خفقان القلب بعد تناول الطعام بكمية الوجبة فقط، إذ يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تجعل الشخص يشعر بضربات قلبه بصورة أوضح.

ومن أبرزها المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة ومشروبات الطاقة وبعض أنواع الشاي، خاصة عند تناول كميات كبيرة منها.

كما قد يلاحظ بعض الأشخاص زيادة الخفقان بعد تناول الأطعمة الغنية بالسكريات أو الوجبات الثقيلة، لكن الاستجابة تختلف من شخص إلى آخر.

الجفاف قد يزيد الشعور بالخفقان

ضربات القلب

قلة شرب السوائل يمكن أن تؤثر في الجسم، خاصة خلال فصل الصيف أو بعد التعرق وممارسة الرياضة.

وقد يصاحب الجفاف الشعور بالتعب والدوخة وجفاف الفم، وفي بعض الحالات قد يشعر الشخص بأن ضربات قلبه أسرع أو أقوى من المعتاد.

لذلك من المهم الاهتمام بشرب السوائل بصورة مناسبة وعدم الاعتماد على المشروبات التي تحتوي على الكافيين بدلًا من المياه.

هل القلق له علاقة؟

يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى زيادة الانتباه إلى ضربات القلب، كما يمكن أن يسبب القلق نفسه تسارع ضربات القلب لدى بعض الأشخاص.

ولهذا قد يحدث الخفقان بعد تناول الطعام في أوقات التوتر أو الانفعال، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود مشكلة في القلب.

متى يكون خفقان القلب بعد الأكل طبيعيًا؟

إذا كان الشعور بتسارع أو قوة ضربات القلب بسيطًا، ويحدث لفترة قصيرة بعد تناول الطعام ثم يختفي، دون وجود أعراض أخرى، فقد يكون مرتبطًا بالهضم أو نوع الطعام أو المشروبات التي تم تناولها.

لكن تكرار الأمر بصورة مستمرة يستحق الملاحظة، خاصة إذا أصبح يحدث بعد معظم الوجبات أو دون سبب واضح.

متى يصبح الخفقان علامة تستحق الفحص؟

يحتاج خفقان القلب إلى تقييم طبي إذا كان متكررًا أو شديدًا أو يستمر لفترات طويلة، خاصة إذا صاحبه ألم أو ضغط في الصدر، ضيق في التنفس، دوخة شديدة، إغماء أو شعور بقرب فقدان الوعي.

كما يجب طلب المساعدة الطبية العاجلة عند حدوث خفقان شديد ومفاجئ مصحوب بألم في الصدر أو صعوبة واضحة في التنفس أو الإغماء.

وقد يطلب الطبيب بعض الفحوصات لمعرفة سبب الخفقان، حسب الأعراض والتاريخ الصحي للشخص، وقد تشمل تقييم نظم القلب أو بعض التحاليل إذا كان هناك ما يستدعي ذلك.

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ماذا تفعل إذا تكرر الخفقان بعد الأكل؟

من المفيد تسجيل الأطعمة والمشروبات التي سبقت ظهور الخفقان، بالإضافة إلى كمية الكافيين ووقت حدوث الأعراض ومدتها.

كما يمكن تجربة تناول وجبات متوازنة وبكميات معتدلة، وتجنب الإفراط في الكافيين ومشروبات الطاقة، والاهتمام بشرب السوائل.