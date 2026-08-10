قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون إصابات.. ماس كهربائي يشعل النيران بمنزلي شقيقين في سوهاج
دعاء الرزق الواسع بعد صلاة الفجر.. أدعية مأثورة لطلب الرزق والبركة
مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل
للمتقدمين لحج القرعة.. تخصيص نسبة 1% للأكبر سنا
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار حلاوة المولد 2026 تبدأ من 125 جنيهًا قبل الاحتفال

أسعار حلاوة المولد 2026 تبدأ من 125 جنيهًا قبل الاحتفال
أسعار حلاوة المولد 2026 تبدأ من 125 جنيهًا قبل الاحتفال
عبد الفتاح تركي

تزايد اهتمام المواطنين خلال الساعات الأخيرة بالبحث عن أسعار حلاوة المولد النبوي 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يحرص كثيرون على معرفة أسعار العلب والأصناف المختلفة قبل الشراء، خاصة في ظل تنوع المنتجات واختلاف أسعارها وفقًا لنوع الحلوى، ووزن العبوة، والمكونات المستخدمة، وعلى رأسها المكسرات مثل الفستق والبندق والكاجو، وهو ما ينعكس على تفاوت الأسعار بين العبوات الاقتصادية والتشكيلات الفاخرة.

وتشير الأسعار المتداولة إلى أن بعض العبوات الاقتصادية تبدأ من 125 جنيهًا، بينما ترتفع أسعار التشكيلات الفاخرة التي تحتوي على كميات أكبر من المكسرات لتصل في بعض الأنواع إلى نحو 2000 جنيه، بما يمنح المستهلكين خيارات متعددة تناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات.

واقرأ أيضًا:

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

أسعار حلاوة المولد النبوي 2026

تختلف أسعار حلوى المولد من محل إلى آخر، كما تتباين بحسب نوع الأصناف والأوزان ومكونات كل عبوة، فيما تتيح بعض محال الحلويات للزبائن اختيار محتويات العلبة وفق رغبتهم وميزانيتهم، بما يوفر مرونة أكبر عند الشراء.

وجاءت أسعار عدد من الأصناف على النحو الآتي:

  • الباكت الفستقية الكبير: 170 جنيهًا.
  • الباكت البندقية الكبير: 140 جنيهًا.
  • الكاجو: 110 جنيهات.
  • اللوزية: 90 جنيهًا.
  • علف الفول الكبير: 50 جنيهًا.
  • علف السمسم: 45 جنيهًا.
  • علف الحمص: 40 جنيهًا.
  • ملبن حبل عين الجمل «ربع»: 90 جنيهًا.
  • ملبن رش المكسرات الكبير: 55 جنيهًا.
  • ملبن الجيلي والسادة: 35 جنيهًا.
  • قشطة نوتيلا: 65 جنيهًا.
  • قشطة لوتس: 60 جنيهًا.
حلاوة المولد

أسعار حلوى المولد في حلو الشام 2026

تتفاوت أسعار علب حلوى المولد في «حلو الشام» وفقًا لحجم العبوة ومحتوياتها، حيث تبدأ العلبة المشكلة الاقتصادية، التي يبلغ وزنها كيلو جرامًا واحدًا، من 150 جنيهًا.

ويبلغ سعر العلبة المتوسطة، التي تزن 2 كيلو جرام، نحو 300 إلى 350 جنيهًا، بينما يصل سعر العلبة الفاخرة، التي تزن 2 كيلو جرام وتحتوي على تشكيلة من المكسرات، إلى نحو 450 جنيهًا.

أما العلبة الكبيرة، التي يبلغ وزنها 3 كيلو جرامات وتضم مجموعة متنوعة من المكسرات الفاخرة، فيصل سعرها إلى نحو 650 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد في إيتوال 2026

أعلنت «إيتوال» أسعار عدد من علب حلوى المولد، حيث تبدأ الأسعار من علبة «برايم» التي تضم 10 قطع بسعر 125 جنيهًا.

ويصل سعر علبة «برايم» التي تحتوي على 18 قطعة إلى 250 جنيهًا، بينما يبلغ سعر العلبة التي تضم 27 قطعة نحو 430 جنيهًا.

كما يصل سعر علبة «برايم» التي تحتوي على 36 قطعة إلى 625 جنيهًا، في حين تسجل أكبر عبوة، التي تضم 48 قطعة، نحو 790 جنيهًا.

نصائح فعالة لتناول حلاوة المولد بأمان  

لماذا تختلف أسعار حلاوة المولد؟

يرجع اختلاف أسعار حلاوة المولد بين المحال المختلفة إلى عوامل عدة، من بينها نوع الأصناف، ووزن العبوة، وجودة المكونات المستخدمة، إلى جانب كمية المكسرات التي تدخل في تصنيع بعض المنتجات، إذ ترتفع أسعار التشكيلات التي تحتوي على الفستق والبندق والكاجو مقارنة بالعبوات الاقتصادية، كما تمنح بعض المحال العملاء إمكانية اختيار مكونات العلبة بما يتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم.

موعد المولد النبوي الشريف 2026

وفقًا للحسابات الفلكية، يوافق المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول، وهو الموعد المتوقع للإجازة الرسمية للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب موظفي القطاعين العام والخاص، مع انتظار صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء لاعتماد موعد العطلة.

حلاوة المولد

ويأتي اقتراب موعد المولد النبوي الشريف ليزيد من إقبال المواطنين على شراء حلاوة المولد، خاصةً مع تنوع المنتجات المطروحة في الأسواق واختلاف أسعارها بما يلائم مختلف الفئات، وهو ما يجعل متابعة الأسعار قبل الشراء خطوة مهمة لاختيار العبوة المناسبة من حيث المكونات والسعر.

أسعار حلاوة المولد أسعار حلوى المولد النبوي سعر حلاوة المولد أسعار حلاوة المولد في إيتوال أسعار حلاوة المولد في حلو الشام أسعار علب حلاوة المولد حلاوة المولد 2026 سعر كيلو حلاوة المولد أسعار الملبن أسعار علف الفول أسعار حلويات المولد موعد المولد النبوي 2026 إجازة المولد النبوي 2026 المولد النبوي الشريف 1448 أسعار حلويات المولد في مصر أسعار المكسرات في حلاوة المولد علب حلاوة المولد أسعار حلوى المولد اليوم حلاوة المولد في مصر أسعار حلويات المولد 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

تكلفة إرجاع السلعة المشتراة

هل تكلفة إرجاع السلعة المشتراة إلكترونيا تكون على المشتري أم البائع؟.. الإفتاء تجيب

صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال

حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة أمام الرجال.. عالمة أزهرية تحدد الضوابط الشرعية

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل يحق لصاحب العمل خصم قيمة الأشياء التالفة من العامل؟.. مواصفات الحجاب الشرعي.. وحكم التعامل بين الرجل والمرأة في العمل

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد