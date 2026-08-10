أسعار حلاوة المولد 2026 تبدأ من 125 جنيهًا قبل الاحتفال

تزايد اهتمام المواطنين خلال الساعات الأخيرة بالبحث عن أسعار حلاوة المولد النبوي 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يحرص كثيرون على معرفة أسعار العلب والأصناف المختلفة قبل الشراء، خاصة في ظل تنوع المنتجات واختلاف أسعارها وفقًا لنوع الحلوى، ووزن العبوة، والمكونات المستخدمة، وعلى رأسها المكسرات مثل الفستق والبندق والكاجو، وهو ما ينعكس على تفاوت الأسعار بين العبوات الاقتصادية والتشكيلات الفاخرة.

وتشير الأسعار المتداولة إلى أن بعض العبوات الاقتصادية تبدأ من 125 جنيهًا، بينما ترتفع أسعار التشكيلات الفاخرة التي تحتوي على كميات أكبر من المكسرات لتصل في بعض الأنواع إلى نحو 2000 جنيه، بما يمنح المستهلكين خيارات متعددة تناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات.

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أسعار حلاوة المولد النبوي 2026

تختلف أسعار حلوى المولد من محل إلى آخر، كما تتباين بحسب نوع الأصناف والأوزان ومكونات كل عبوة، فيما تتيح بعض محال الحلويات للزبائن اختيار محتويات العلبة وفق رغبتهم وميزانيتهم، بما يوفر مرونة أكبر عند الشراء.

وجاءت أسعار عدد من الأصناف على النحو الآتي:

الباكت الفستقية الكبير: 170 جنيهًا.

الباكت البندقية الكبير: 140 جنيهًا.

الكاجو: 110 جنيهات.

اللوزية: 90 جنيهًا.

علف الفول الكبير: 50 جنيهًا.

علف السمسم: 45 جنيهًا.

علف الحمص: 40 جنيهًا.

ملبن حبل عين الجمل «ربع»: 90 جنيهًا.

ملبن رش المكسرات الكبير: 55 جنيهًا.

ملبن الجيلي والسادة: 35 جنيهًا.

قشطة نوتيلا: 65 جنيهًا.

قشطة لوتس: 60 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد في حلو الشام 2026

تتفاوت أسعار علب حلوى المولد في «حلو الشام» وفقًا لحجم العبوة ومحتوياتها، حيث تبدأ العلبة المشكلة الاقتصادية، التي يبلغ وزنها كيلو جرامًا واحدًا، من 150 جنيهًا.

ويبلغ سعر العلبة المتوسطة، التي تزن 2 كيلو جرام، نحو 300 إلى 350 جنيهًا، بينما يصل سعر العلبة الفاخرة، التي تزن 2 كيلو جرام وتحتوي على تشكيلة من المكسرات، إلى نحو 450 جنيهًا.

أما العلبة الكبيرة، التي يبلغ وزنها 3 كيلو جرامات وتضم مجموعة متنوعة من المكسرات الفاخرة، فيصل سعرها إلى نحو 650 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد في إيتوال 2026

أعلنت «إيتوال» أسعار عدد من علب حلوى المولد، حيث تبدأ الأسعار من علبة «برايم» التي تضم 10 قطع بسعر 125 جنيهًا.

ويصل سعر علبة «برايم» التي تحتوي على 18 قطعة إلى 250 جنيهًا، بينما يبلغ سعر العلبة التي تضم 27 قطعة نحو 430 جنيهًا.

كما يصل سعر علبة «برايم» التي تحتوي على 36 قطعة إلى 625 جنيهًا، في حين تسجل أكبر عبوة، التي تضم 48 قطعة، نحو 790 جنيهًا.

لماذا تختلف أسعار حلاوة المولد؟

يرجع اختلاف أسعار حلاوة المولد بين المحال المختلفة إلى عوامل عدة، من بينها نوع الأصناف، ووزن العبوة، وجودة المكونات المستخدمة، إلى جانب كمية المكسرات التي تدخل في تصنيع بعض المنتجات، إذ ترتفع أسعار التشكيلات التي تحتوي على الفستق والبندق والكاجو مقارنة بالعبوات الاقتصادية، كما تمنح بعض المحال العملاء إمكانية اختيار مكونات العلبة بما يتناسب مع احتياجاتهم وميزانياتهم.

موعد المولد النبوي الشريف 2026

وفقًا للحسابات الفلكية، يوافق المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول، وهو الموعد المتوقع للإجازة الرسمية للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب موظفي القطاعين العام والخاص، مع انتظار صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء لاعتماد موعد العطلة.

ويأتي اقتراب موعد المولد النبوي الشريف ليزيد من إقبال المواطنين على شراء حلاوة المولد، خاصةً مع تنوع المنتجات المطروحة في الأسواق واختلاف أسعارها بما يلائم مختلف الفئات، وهو ما يجعل متابعة الأسعار قبل الشراء خطوة مهمة لاختيار العبوة المناسبة من حيث المكونات والسعر.