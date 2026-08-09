بيغسلوه بالجير.. فيديو صادم عن تجهيز الحمصية بحلاوة المولد

عاد فيديو قديم إلى الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اقتراب موسم المولد النبوي، ويكشف إحدى المراحل المتداولة في تجهيز الحمص المستخدم في صناعة حلاوة المولد.

ويظهر في الفيديو استخدام محلول من المياه والجير، الذي يعرف علميًا باسم هيدروكسيد الكالسيوم، في تجهيز الحمص قبل دخوله في مراحل التصنيع المختلفة.

ووفقًا لما جاء في الفيديو، يتم وضع الحمص في المحلول وتركه طوال الليل، في خطوة تهدف إلى تطرية الحمص والمساعدة في التخلص من القشرة والأوساخ العالقة به، إلى جانب تغيير لونه ليصبح أكثر اصفرارًا.

وأشار القائمون على صناعة الحلوى في الفيديو إلى أن هذه الطريقة تُستخدم ضمن مراحل تجهيز الحمص، قبل استكمال باقي خطوات التصنيع وتحويله إلى حلوى المولد.

ورغم أن الفيديو ليس حديثًا، فإن اقتراب موسم المولد النبوي دفع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعادة تداوله من جديد، ليثير حالة من الجدل والتساؤلات حول مراحل تصنيع حلاوة المولد والطرق المستخدمة في تجهيز مكوناتها.