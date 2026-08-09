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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باليوم والساعة.. مواعيد 13 مباراة لـ الزمالك محليا وقاريا| قمة الأهلي الأبرز

الزمالك
الزمالك
يسري غازي

يتأهب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال للمشاركة فى الموسم الجديد على المستوى المحلى ونظيره القاري.

ويخوض فى الوقت الراهن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال معسكرا تدريبيا فى العاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد.

ويفتتح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مبارياته يوم 21 أغسطس الجاري أمام الاتحاد السكندري فى أولى لقاءاته فى بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال 13 مباراة حتى شهر أكتوبر المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

مباريات الزمالك موسم 2026/2027 في جميع البطولات من شهر أغسطس إلى نهاية أكتوبر 

الجمعة 21 أغسطس 2026:

الزمالك × الاتحاد السكندري — الدوري المصري، الجولة الأولى — الساعة 8:00 مساءً — ستاد القاهرة

الأربعاء 26 أغسطس 2026:

البنك الأهلي × الزمالك — الدوري المصري، الجولة الثانية — الساعة 8:00 مساءً — ستاد القاهرة

الإثنين 31 أغسطس 2026:

الزمالك × السويس بتروجيت — الدوري المصري، الجولة الثالثة — الساعة 8:00 مساءً — ستاد القاهرة

الجمعة 4 إلى الأحد 6 سبتمبر 2026:

بورت الجيبوتي × الزمالك — دوري أبطال أفريقيا، الدور التمهيدي الأول — الذهاب

الثلاثاء 8 سبتمبر 2026:

الزمالك × أبو قير للأسمدة — الدوري المصري، الجولة الرابعة — الساعة 8:00 مساءً — ستاد القاهرة

الجمعة 11 إلى الأحد 13 سبتمبر 2026:

الزمالك × بورت الجيبوتي — دوري أبطال أفريقيا، الدور التمهيدي الأول — الإياب

الأربعاء 16 سبتمبر 2026:

غزل المحلة × الزمالك — الدوري المصري، الجولة الخامسة — الساعة 8:00 مساءً — ستاد غزل المحلة

الخميس 8 أكتوبر 2026:

الزمالك × زد — كأس عاصمة مصر، الجولة الأولى — الساعة 8 مساء - ستاد القاهرة

الأحد 11 أكتوبر 2026:

الزمالك × الأهلي — الدوري المصري، الجولة السادسة — الساعة 8:00 مساءً — ستاد القاهرة

الجمعة 16 إلى الأحد 18 أكتوبر 2026:

الزمالك × الفائز من إيجلز الكونغو الديمقراطية والجيش الرواندي — دوري أبطال أفريقيا، الدور التمهيدي الثاني «دور الـ32» — الذهاب

الثلاثاء 20 أكتوبر 2026:

بترول أسيوط × الزمالك — الدوري المصري، الجولة السابعة — الساعة 5:00 مساءً — ستاد أسمنت أسيوط

الجمعة 23 إلى الأحد 25 أكتوبر 2026:

الفائز من إيجلز الكونغو الديمقراطية والجيش الرواندي × الزمالك — دوري أبطال أفريقيا، الدور التمهيدي الثاني «دور الـ32» — الإياب

الأربعاء 28 أكتوبر 2026:

الزمالك × المقاولون العرب — الدوري المصري، الجولة الثامنة — الساعة 8:00 مساءً — ستاد القاهرة

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