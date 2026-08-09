قبل مباراة 21 أغسطس | أزمات تضرب الزمالك وغيابات مؤثرة في التدريبات.. إعلامي يكشف مفاجآت

كشف الإعلامي إسلام سامي عن آخر تطورات فريق نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يمر بفترة صعبة في ظل وجود غيابات مؤثرة عن التدريبات.

وأكد سامي، خلال برنامج «من القاهرة» على قناة «أون سبورت ماكس»، أن تجديد عقد أحمد عبد الرحيم «إيشو» هو الخبر الإيجابي الوحيد لجماهير الزمالك حاليًا.

وأوضح أن إيشو كان لديه عقد موقع سابقًا مع جون إدوارد وعبد الرحمن إسماعيل، بمقابل مالي قريب من «الفئة الأولى»، إلا أن إدارة الزمالك طلبت تعديل المقابل المادي بعد رحيلهما، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق اليوم.

وأشار إلى أن مران الزمالك، الذي أقيم اليوم في السادسة مساءً، شهد غياب 4 لاعبين، هم: أحمد الجفالي، الذي لم يصل إلى مصر حتى الآن ولم ينضم إلى المعسكر، والثلاثي عبدالله السعيد، وخوان بيزيرا، وشيكو بانزا.

أزمة مستحقات عبدالله السعيد

وقال إسلام سامي إن سبب غياب عبدالله السعيد يرجع إلى «أزمة مستحقات» متكررة.

وعن الثلاثي الغائب عن تدريبات الزمالك، قال: «الحقيقة الثلاثة بيتصرفوا بتصرفات بعيدة كل البعد عن الاحترافية: عبدالله السعيد، وشيكو بانزا، وخوان بيزيرا».

وأضاف: «مع كامل تقديري وحبي لعبدالله السعيد وأسطورية عبدالله السعيد داخل الملعب، فهو واحد من نجوم الكرة المصرية، ونجوم أندية الزمالك والأهلي وبيراميدز والإسماعيلي، ومنتخبنا الوطني».

وتابع: «لكن كان في كلام انتشر من فترة إن عبدالله مستاء من الكلام اللي بيتقال إنه ما بيروحش للتدريب، لكن والدته تعبانة شوية، ألف مليون سلامة عليها طبعًا، وربنا يشفيها ويعافيها ويطمننا عليها، لكن من قبل ده وعبدالله ما بيروحش».

وأضاف: «عبدالله ليه مكافآت وهو عايز نسبة منها، والنسبة دي هتدخل في 7 ونص أو 8 مليون، وهو زعلان عشان كده ما نزلش التدريب».

وأكد أن عبدالله السعيد كان مسافرًا في اليونان، وعاد إلى مصر، لكنه لم ينضم إلى التدريبات حتى الآن، رغم أن الزمالك لديه مباراة يوم 21 أغسطس.

إسلام سامي: الأجانب يحصلون على مستحقاتهم سريعًا

وأوضح إسلام سامي: «الحقيقة اللعيبة المصريين بيزعلوا، وده طبيعي، إن الأجانب بياخدوا فلوسهم؛ لأن هو بيتعامل مع الأجانب معاملة مختلفة».

وأضاف: «فيقدر هنا يجي يميل على عمر جابر، وعلى الونش، وعلى عبدالله، ويبقى عارف إن الدنيا متأخرة، لكن الأجنبي أول ما هتتأخر عليه هيروح يرفع قضية ويعمل مشكلة، رغم إن في لعيبة أجانب في الزمالك واخدة فلوسها على داير مليم وعاملة مشكلة».

غموض موقف خوان بيزيرا وشيكو بانزا

واختتم إسلام سامي تصريحاته قائلًا: «يبقى كده خوان بيزيرا وشيكو بانزا مجوش، ومش معروف عبدالله هينزل إمتى، ولسه الناس بتتدخل عشان تحل المشكلة».

وتابع: «خوان بيزيرا محدش عارف هيجي إمتى، ومفيش حد وصل لجديد حتى الآن، ولكن شيكو بانزا قال عنده ظروف، والصورة اللي نزلها وكلامه يقال إن خلال 48 ساعة، والله أعلم».

واختتم: «وعشان كده بقول الزمالك لازم يبقى فعال جدًا بإنذارات قانونية لكل اللعيبة اللي بتتأخر، بالذات الأجانب».