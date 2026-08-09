قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مباراة 21 أغسطس | أزمات تضرب الزمالك وغيابات مؤثرة في التدريبات.. إعلامي يكشف مفاجآت

الزمالك
الزمالك
علا محمد

 كشف الإعلامي إسلام سامي عن آخر تطورات فريق نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يمر بفترة صعبة في ظل وجود غيابات مؤثرة عن التدريبات.

وأكد سامي، خلال برنامج «من القاهرة» على قناة «أون سبورت ماكس»، أن تجديد عقد أحمد عبد الرحيم «إيشو» هو الخبر الإيجابي الوحيد لجماهير الزمالك حاليًا.

وأوضح أن إيشو كان لديه عقد موقع سابقًا مع جون إدوارد وعبد الرحمن إسماعيل، بمقابل مالي قريب من «الفئة الأولى»، إلا أن إدارة الزمالك طلبت تعديل المقابل المادي بعد رحيلهما، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق اليوم.

وأشار إلى أن مران الزمالك، الذي أقيم اليوم في السادسة مساءً، شهد غياب 4 لاعبين، هم: أحمد الجفالي، الذي لم يصل إلى مصر حتى الآن ولم ينضم إلى المعسكر، والثلاثي عبدالله السعيد، وخوان بيزيرا، وشيكو بانزا.

أزمة مستحقات عبدالله السعيد

وقال إسلام سامي إن سبب غياب عبدالله السعيد يرجع إلى «أزمة مستحقات» متكررة.

وعن الثلاثي الغائب عن تدريبات الزمالك، قال: «الحقيقة الثلاثة بيتصرفوا بتصرفات بعيدة كل البعد عن الاحترافية: عبدالله السعيد، وشيكو بانزا، وخوان بيزيرا».

وأضاف: «مع كامل تقديري وحبي لعبدالله السعيد وأسطورية عبدالله السعيد داخل الملعب، فهو واحد من نجوم الكرة المصرية، ونجوم أندية الزمالك والأهلي وبيراميدز والإسماعيلي، ومنتخبنا الوطني».

وتابع: «لكن كان في كلام انتشر من فترة إن عبدالله مستاء من الكلام اللي بيتقال إنه ما بيروحش للتدريب، لكن والدته تعبانة شوية، ألف مليون سلامة عليها طبعًا، وربنا يشفيها ويعافيها ويطمننا عليها، لكن من قبل ده وعبدالله ما بيروحش».

وأضاف: «عبدالله ليه مكافآت وهو عايز نسبة منها، والنسبة دي هتدخل في 7 ونص أو 8 مليون، وهو زعلان عشان كده ما نزلش التدريب».

وأكد أن عبدالله السعيد كان مسافرًا في اليونان، وعاد إلى مصر، لكنه لم ينضم إلى التدريبات حتى الآن، رغم أن الزمالك لديه مباراة يوم 21 أغسطس.

إسلام سامي: الأجانب يحصلون على مستحقاتهم سريعًا

وأوضح إسلام سامي: «الحقيقة اللعيبة المصريين بيزعلوا، وده طبيعي، إن الأجانب بياخدوا فلوسهم؛ لأن هو بيتعامل مع الأجانب معاملة مختلفة».

وأضاف: «فيقدر هنا يجي يميل على عمر جابر، وعلى الونش، وعلى عبدالله، ويبقى عارف إن الدنيا متأخرة، لكن الأجنبي أول ما هتتأخر عليه هيروح يرفع قضية ويعمل مشكلة، رغم إن في لعيبة أجانب في الزمالك واخدة فلوسها على داير مليم وعاملة مشكلة».

غموض موقف خوان بيزيرا وشيكو بانزا

واختتم إسلام سامي تصريحاته قائلًا: «يبقى كده خوان بيزيرا وشيكو بانزا مجوش، ومش معروف عبدالله هينزل إمتى، ولسه الناس بتتدخل عشان تحل المشكلة».

وتابع: «خوان بيزيرا محدش عارف هيجي إمتى، ومفيش حد وصل لجديد حتى الآن، ولكن شيكو بانزا قال عنده ظروف، والصورة اللي نزلها وكلامه يقال إن خلال 48 ساعة، والله أعلم».

واختتم: «وعشان كده بقول الزمالك لازم يبقى فعال جدًا بإنذارات قانونية لكل اللعيبة اللي بتتأخر، بالذات الأجانب».

الإعلامي إسلام سامي إسلام سامي فريق نادي الزمالك الزمالك التدريبات أون سبورت ماكس أحمد عبد الرحيم إيشو جماهير الزمالك الثلاثي الغائب عن تدريبات نادي الزمالك عبدالله السعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور: لا يوجد أي عرض سعودي لـ أحمد فتوح

عبدلله السعيد

الغندور يكشف كواليس أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك.. «عنده حق ومش عنده حق»

منتخب مصر للناشئات

عبير عقيل: منتخب ناشئات اليد يضم بطلات شرفن مصر في المونديال

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد