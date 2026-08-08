الخارجية القطرية : نجدد تضامننا مع السعودية وندعم إجراءاتها لحفظ أمنها وسيادتها

أكدت وزارة الخارجية القطرية تجديد تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، معلنة دعمها لما تتخذه الرياض من إجراءات تهدف إلى حماية أمنها وصون سيادتها، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وشددت الدوحة على أن أمن دول الخليج واستقرارها يمثلان أولوية مشتركة، وأن أي تهديد يطال سيادة دولة من دول المنطقة أو سلامة أراضيها يستدعي موقفًا واضحًا داعمًا لحقها في حماية أمنها ومصالحها الوطنية.

ويأتي الموقف القطري في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، وما صاحبها من هجمات وتهديدات طالت دولًا خليجية ومنشآت حيوية، الأمر الذي دفع دول مجلس التعاون إلى تكثيف التنسيق فيما بينها بشأن التطورات الأمنية، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتربط الدوحة بين الحفاظ على أمن المنطقة وضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، إلى جانب ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية حركة التجارة والطاقة من أي تهديدات قد تؤثر في الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما يعكس الموقف القطري استمرار التنسيق بين الدوحة والرياض بشأن الملفات الأمنية والسياسية، في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في مواجهة التحديات التي تهدد أمن الخليج.

ويأتي تأكيد قطر تضامنها مع السعودية ليعزز المواقف الخليجية الداعية إلى خفض التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهات، مع التشديد في الوقت ذاته على حق الدول في اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية أراضيها ومواطنيها ومصالحها، بما يتوافق مع القواعد والأعراف الدولية.

وتسعى دول المنطقة، عبر التحركات الدبلوماسية والتنسيق المشترك، إلى احتواء تداعيات التصعيد الراهن والحفاظ على أمن الخليج، وسط مخاوف من انعكاس التوترات على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.