طلع 1240 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 8-8-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وسجل سعر الجنيه الذهب زيادة بقيمة 1240 جنيها منذ الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له 49 ألف جنيهًا

الذهب يرتفع

وصعد سعر الذهب بقيمة تبلغ 155 جنيهًا خلال يومين داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6125 جنيهًا .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6925 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6416 جنيهًا للشراء و 6348 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6125 جنيهًا للشراء و 6060 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5250 جنيهًا للشراء و 5194 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيهًا للشراء و 48.48 ألف جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4342 دولار للشراء و 4341 دولار للبيع.