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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 1240 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 8-8-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع 

وسجل سعر الجنيه الذهب زيادة بقيمة 1240 جنيها منذ الأسبوع الماضي.

الجنيه الذهب أم المشغولات

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له 49 ألف جنيهًا 

الذهب يرتفع

وصعد سعر الذهب بقيمة تبلغ 155 جنيهًا خلال يومين داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6125 جنيهًا .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7آلاف جنيه للشراء و 6925 جنيهًا للبيع.

1000 جنيه| عاصفة تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 مفاجأة

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6416 جنيهًا للشراء و 6348 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6125 جنيهًا للشراء و 6060 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5250 جنيهًا للشراء و 5194 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 49 ألف جنيهًا للشراء و 48.48 ألف جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4342 دولار للشراء و 4341 دولار للبيع.

الجنيه الذهب سعر الذهب اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب

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