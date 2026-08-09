معهد الفلك: غرة ربيع الأول يوم الجمعة المقبل.. والمولد النبوي 25 أغسطس

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي 1448 ستكون يوم الجمعة القادم، وبذلك توافق ذكرى المولد النبوي الشريف، الموافق 12 ربيع الأول، يوم الثلاثاء 25 أغسطس الحالي، وفقا للحسابات الفلكية.

وقال الدكتور محمد صميدة، رئيس قسم الشمس بالمعهد، إن هلال شهر ربيع الأول سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:38 مساء بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 29 صفر، وهو يوم الرؤية.

وأوضح أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد عند غروب شمس يوم الرؤية في القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية، نظرا لحدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

وأضاف أن القمر في طور الهلال القديم سيغرب قبل غروب الشمس يوم الأربعاء المقبل، حيث يغرب في مكة المكرمة قبل غروب الشمس بنحو 5 دقائق، وفي القاهرة بنحو 3 دقائق، بينما يتراوح الفارق في باقي محافظات الجمهورية بين دقيقتين و5 دقائق تقريبًا.

وأشار إلى أن موعد غروب الهلال يختلف من عاصمة إلى أخرى، إذ يغرب قبل غروب الشمس في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية بفترات تتراوح بين دقيقة و9 دقائق تقريبًا، بينما يغرب مع غروب الشمس في الجزائر وتونس، وبعد غروب الشمس بدقيقة واحدة في مراكش وفاس، وبعد غروب الشمس بدقيقتين في داكار ونواكشوط.