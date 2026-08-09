الجيش الإسرائيلي يقصف مرتفعات علي الطاهر والدبشة جنوب لبنان

استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي مُركز مرتفعات علي الطاهر ومحيط الدبشة ودوحة كفررمان في جنوب لبنان، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، هجماته على عدة مناطق جنوبي لبنان، بين قصف مدفعي وتوغل جديد في بلدتين، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في مناطق عدة، بينها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "المدفعية الإسرائيلية المعادية واصلت قصف بلدة المنصوري جنوب صور بعدد من القذائف"، وذلك بعد سلسلة من الاستهدافات المماثلة، السبت، أصيبت خلالها عدة منازل بقذائف مدفعية.

و توغلت قوة إسرائيلية في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، فيما توغلت قوة أخرى باتجاه بلدة زوطر الغربية ورفعت ساترا ترابيا جديدا.

وأكدت الوكالة اللبنانية الرسمية أن "طيران مسير للعدو الإسرائيلي حلق بشكل متواصل فوق الضاحية الجنوبية لبيروت".

وسُجلت حادثة في بلدة كفررمان، مساء السبت، عندما حلقت مسيّرة معادية في أجواء مرتفعات علي الطاهر، الدبشة، وصولًا إلى دوحة كفررمان، أصيبت بخلل فني وسقطت قرب منزل في المنطقة.

وقالت إن الحادثة أسفرت عن وقوع إصابتين طفيفتين، مواطنة وولدها، حيث تم نقلهما بواسطة الإسعاف إلى مستشفى نبيه بري الحكومي.

وعصر السبت، نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة على دفعتين على منطقة صوان في بلدة ميفدون.

وبالتزامن تعرض حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي متقطع.

