إصابات بين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

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أصيب 15 فلسطينيا بالاختناق مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- "إن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه المواطنين".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مساء اليوم السبت، مدينة طوباس.

وأفادت "وفا"، بأن الاحتلال اقتحم المدينة بعدد من السيارات العسكرية، ونشر وحدات راجلة في مركز المدينة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة كوبر شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في عدد من شوارعها، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.