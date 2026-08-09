راحة 4 أيام للاعبي بيراميدز بعد ختام معسكر تركيا

قرر الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام، عقب عودة بعثة الفريق من تركيا وانتهاء المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وخاض فريق بيراميدز معسكرًا خارجيًا في تركيا استمر لمدة 18 يومًا، تنقل خلاله بين مدينتي أرضروم وريزا، ضمن خطة الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتضمن المعسكر خوض 4 مباريات ودية، حرص خلالها الجهاز الفني على تجربة عدد كبير من اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، إلى جانب اختبار أكثر من طريقة لعب والاطمئنان على جاهزية عناصر الفريق قبل بداية المنافسات الرسمية.

ولعب بيراميدز خلال فترة وجوده في تركيا أمام بيرسبوليس الإيراني، وألانيا سبور التركي، والعربي الكويتي، قبل أن يختتم مبارياته الودية بمواجهة ريزا سبور التركي.

وسعى رولاني موكوينا للاستفادة من تلك المواجهات في الوصول إلى التشكيل الأقرب لخوض المباريات الرسمية، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز، التي يسعى الفريق السماوي خلالها لتحقيق بداية قوية والمنافسة على المراكز المتقدمة.

ومن المقرر أن يستأنف بيراميدز تدريباته يوم الخميس 13 أغسطس الجاري، على ملعب النادي بالدفاع الجوي، عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها المدير الفني للاعبين.

وتمثل عودة الفريق للتدريبات بداية المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد، حيث سيعمل الجهاز الفني على رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ووضع اللمسات النهائية على خطة الفريق قبل خوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم.

ويفتتح بيراميدز مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة غزل المحلة، حيث يركز الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة على تجهيز اللاعبين لهذه المواجهة، والعمل على تحقيق الانطلاقة المطلوبة في المسابقة.

ومن المنتظر أن تعود بعثة بيراميدز صباح اليوم الأحد قادمة من مدينة ريزا التركية، وذلك على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتسهيل عودة الفريق بعد نهاية المعسكر الخارجي.



