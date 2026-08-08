ريزا سبور يهزم بيراميدز وديا في ختام معسكر تركيا

انتهت المباراة الودية والتي جمعت بين ريزا سبور التركي ونادي بيراميدز بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، في ختام برنامج الإعداد الخارجي تحضيرا للموسم الجديد.

وتقدم ريزا سبورت بهدفين في الشوط الأول، قبل أن ينجح إيفرتون دسيلفا في تسجيل هدف بيراميدز الوحيد في مباراة سيطر عليها بيراميدز تماما وأضاع العديد من الفرص على مدى الشوطين.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: إياد العسقلاني - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - ناصر ماهر - عودة فاخوري - محمود زلاكة

خط الهجوم: مصطفى زيكو

وشارك أحمد عاطف قطة بدلا من ناصر ماهر الذي خرج مصابا بالتواء قي الكاحل في نهاية الشوط الأول، كما شارك يوسف أوباما في بداية الشوط الثاني.

وشارك في الدقيقة 60

محمود جاد وأسامة جلال

وكريم حافظ ووليد الكرتي وإيفرتون داسيلفا، وفي الدقيقة 76 شارك أحمد توفيق وحامد حمدان وعبد الرحمن مجدي ومصطفى فتحي.

وتغادر بعثة نادي بيراميدز مباشرة مطار مدينة ريزا في طريق العودة إلى القاهرة على متن رحلة طيران خاصة بعد انتهاء معسكر الإعداد وخوض 4 مباريات ودية.