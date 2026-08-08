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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفاعلية أكبر 3 مرات من التمارين.. المشي مرة واحدة أسبوعيًا يكفي لتقليل دهون البطن

المشي السريع مرة واحدة أسبوعيًا يقلل دهون البطن
المشي السريع مرة واحدة أسبوعيًا يقلل دهون البطن
آية التيجي

كشفت دراسة جديدة أن ممارسة المشي السريع مرة واحدة أسبوعيًا قد تساعد في تقليل دهون الجسم ومحيط الخصر، بنتائج مماثلة تقريبًا لممارسة التمرين نفسه على مدار 3 أيام أسبوعيًا.

المشي السريع مرة واحدة أسبوعيًا يقلل دهون البطن

وبحسب الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة هونج كونج، فإن ممارسة المشي المتقطع، الذي يجمع بين فترات من المشي السريع جدًا وفترات قصيرة من الراحة، يمكن أن تكون خيارًا عمليًا للأشخاص الذين يجدون صعوبة في تخصيص وقت للرياضة عدة مرات خلال الأسبوع.

دراسة على 315 شخصًا يعانون من السمنة البطنية

وشملت الدراسة، التي استمرت لمدة 4 أشهر، 315 شخصًا يعانون من السمنة في منطقة البطن، وهي الحالة التي تتميز بتراكم الدهون الحشوية العميقة حول البطن والأعضاء الداخلية.

وقسّم الباحثون المشاركين إلى 3 مجموعات، حيث مارست المجموعة الأولى جلسة واحدة مدتها 75 دقيقة من تمارين المشي المتقطع أسبوعيًا، بينما قسمت المجموعة الثانية المدة نفسها على 3 جلسات خلال الأسبوع.

أما المجموعة الثالثة فلم تمارس أي تمارين رياضية، لتكون بمثابة مجموعة مقارنة.

وقاس الباحثون إجمالي كتلة الدهون ونسبة الدهون في الجسم ومحيط الخصر قبل بدء البرنامج، وبعد انتهائه، ثم مرة أخرى بعد مرور 4 أشهر.

المشي السريع مرة واحدة أسبوعيًا يقلل دهون البطن

نتائج مفاجئة حول دهون البطن

وأظهرت النتائج أنه بعد 16 أسبوعًا، حققت مجموعتا التمارين تحسنًا متقاربًا في دهون الجسم ومحيط الخصر، ما يشير إلى أن إجمالي كمية النشاط البدني قد يكون أكثر أهمية من توزيع التمارين على أيام الأسبوع.

كما استمر انخفاض محيط الخصر لدى المشاركين لمدة 4 أشهر على الأقل بعد انتهاء البرنامج، رغم أن بعض فوائد فقدان الدهون والوزن تراجعت خلال هذه الفترة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تكون مهمة بشكل خاص للأشخاص الذين تمنعهم ضغوط العمل والأسرة والدراسة وضيق الوقت من ممارسة الرياضة بانتظام.

المشي السريع مرة واحدة أسبوعيًا يقلل دهون البطن

ما هي الدهون الحشوية؟

وتعد الدهون الحشوية أكثر خطورة من الدهون الموجودة تحت الجلد في مناطق مثل الذراعين والساقين، لأنها تتراكم حول الأعضاء الداخلية وترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، من بينها أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

وقال البروفيسور باركو سيو، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة هونج كونج، إن ممارسة التمارين ثلاث مرات أسبوعيًا تظل من الأساليب الموصى بها للتعامل مع السمنة، إلا أن نتائج الدراسة تشير إلى أن جلسة واحدة أسبوعيًا من التدريب المتقطع قد تمثل بديلًا عمليًا للأشخاص الذين يصعب عليهم ممارسة الرياضة عدة أيام.

المشي السريع مرة واحدة أسبوعيًا يقلل دهون البطن

هل المشي مرة واحدة أسبوعيًا كافٍ؟

ورغم النتائج المشجعة، لا تعني الدراسة أن ممارسة الرياضة مرة واحدة أسبوعيًا هي الخيار الأفضل للجميع.

وتشير التوصيات الصحية إلى أهمية ممارسة البالغين 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني متوسط الشدة أسبوعيًا، ومن أمثلته المشي السريع.

كما أن الدراسة ركزت تحديدًا على المشي المتقطع لمدة 75 دقيقة أسبوعيًا لدى أشخاص يعانون من السمنة البطنية، لذلك لا ينبغي تفسير نتائجها على أنها تعني أن أي نوع من المشي لمدة قصيرة مرة واحدة أسبوعيًا سيؤدي بالضرورة إلى النتائج نفسها.

ولم تسجل الدراسة تغيرات كبيرة في ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول، وهو ما أرجعه الباحثون جزئيًا إلى أن مستويات المشاركين كانت طبيعية نسبيًا في بداية الدراسة.

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