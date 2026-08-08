إسبانيا تعيد فرض الرقابة على حدودها مع إيطاليا وسط خلاف متصاعد بشأن الهجرة

أعادت إسبانيا، اليوم السبت، فرض الرقابة الحدودية على السفن والطائرات القادمة من الموانئ والمطارات الإيطالية، معلقة بذلك السفر دون جوازات بين البلدين، في خطوة تأتي وسط خلاف متصاعد بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بشأن أمن الحدود والهجرة في أوروبا.

وقالت الحكومة الإسبانية إن الخطوة ضرورية لحماية مواطنيها من «الضغوط المستمرة الناجمة عن الهجرة غير النظامية التي تعاني منها الدولة الواقعة على الجانب الآخر من جبال الألب».

وجاء الإجراء الإسباني ردا واضحا على إجراءات مماثلة فرضتها إيطاليا على المسافرين القادمين من إسبانيا منذ الأول من أغسطس الجاري، وذلك على خلفية وصول أعداد كبيرة من الأشخاص إلى مدينة سبتة الإسبانية الواقعة شمال إفريقيا.