تسريب بخط الغاز.. انفجار أسفل ترعة الإسماعيلية في أبو صوير

تعلن محافظة الإسماعيلية عن وقوع تسريب وانفجار بخط تدعيم الغاز الطبيعي (ماسورة داخل الجراب) المار أسفل ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة أبوصوير.

وفور ورود البلاغ، وجَّه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المديريات الخدمية، والمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية، وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة.

وقد تولى مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة إبلاغ كافة الجهات المعنية بشكل عاجل، حيث انتقلت إلى موقع الحادث القيادات التنفيذية بمركز ومدينة أبوصوير، وفرق طوارئ شركة الغاز الطبيعي، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وإدارة المرور إلى جانب مسؤولي إدارة شؤون البيئة، وممثلي مديريات الصحة، والري، والصرف الزراعي.

وتؤكد المحافظة تواجد الأطقم الفنية والهندسية التابعة لشركة الغاز بموقع الحادث للتعامل المباشر مع التسريب، حيث تم غلق المحابس الرئيسية المغذية للخط لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات الإصلاح والمعالجة الفنية.

وتوضح محافظة الإسماعيلية بأنه حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عن توقف محطات مياه أبو دهشان والعمدة صالح والضبعية والكيلو ٧ وذلك لإجراءات تأمين مياه الشرب وأخذ عينات للتحليل من قِبل مديرية الصحة ومحطة مياه أبوصوير.

كما تطمئن محافظة الإسماعيلية المواطنين بأن الوضع حاليًا تحت السيطرة الكاملة، وجارٍ اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت المجاورة.

وتتم متابعة الموقف على مدار الساعة عبر مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وسيتم موافاتكم بأي مستجدات في حينها.