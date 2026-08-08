بعد غد.. مجلس الأمن يعقد اجتماعا غير رسمي بشأن أوضاع الأسرى والمدنيين الأوكرانيين المحتجزين في روسيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، بعد غد الإثنين، اجتماعا غير رسمي بصيغة «آريا» لمناقشة مدى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بأوضاع أسرى الحرب والمدنيين الأوكرانيين المحتجزين في روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفادت أمانة مجلس الأمن الدولي، بأن الاجتماع تنظمه لاتفيا والمملكة المتحدة بمشاركة وفد أوكراني.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلوديا فوينتيس خوليو، والناشطة في مجال حقوق الإنسان من تتار القرم لينيي أوميروفا، والرقيب أول بالقوات المسلحة الأوكرانية خوان ألبرتو ليفا جارسيا، الذي دافع عن ماريوبول عام 2022 وقضى أكثر من ثلاثة أعوام في الأسر الروسي، إضافة إلى المحامي والخبير القانوني الأوكراني في مقر التنسيق لشؤون أسرى الحرب أوليه هوتشين، والمخرجة السينمائية الوثائقية البريطانية التركية الإيرانية شيدا كيران.

ويركز الاجتماع على أوضاع أسرى الحرب الأوكرانيين والمحتجزين المدنيين في الأسر الروسي، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن تجنيد مواطنين أجانب في القوات المسلحة الروسية.

وتعد صيغة «آريا» اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن، أُنشئت عام 1992 بمبادرة من الدبلوماسي الفنزويلي دييجو آريا، وتتيح لأعضاء المجلس إجراء مناقشات صريحة خارج إطار البروتوكول الرسمي، بمشاركة مسؤولين وخبراء وشهود، لبحث الأزمات الملحة وقضايا حقوق الإنسان.

وكانت المندوبة الدائمة للدنمارك لدى الأمم المتحدة كريستينا ماركوس لاسن قد قالت إن بلادها، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال أغسطس الجاري، ستسعى إلى التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا، وستبقي الحرب الروسية على أوكرانيا في صدارة اهتمام المجلس.