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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلم يطلق أحدث أعماله "واحشاني" عنوان ألبومه الجديد

مسلم.. يطلق أحدث أعماله "واحشاني" عنوان ألبومه الجديد
مسلم.. يطلق أحدث أعماله "واحشاني" عنوان ألبومه الجديد
أوركيد سامي

أطلق المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الجديدة "واحشاني"، وهي عنوان ألبومه الجديد، الذي بدأ إصداره في مارس الماضي، وهي الأغنية السادسة، وتأتي استكمالا لأغنيات ألبومه الذي يضم 10 أغنيات متنوعة، بها أنماط وأشكال موسيقية مختلفة.. أغنية "واحشاني"، كلمات، وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى، اسلام الأزرق، ومن إخراج عمر زكي، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يقدم مسلم فى أغنية "واحشاني" الطابع الدرامى، وتتناول فكرة الاشتياق والحنين، للبعد عن الحبيب، حيث تُعبر الكلمات عن لوعة الغياب وصدمة الفراق والذكريات المؤلمة، والهروب من الأيام.

يذكر أن مسلم كان قد طرح منذ  فترة أولى أغاني ألبومه  بعنوان "سحابة صيف"، كلمات، محمود عادل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقى، وميكس وماستر إسلام الأزرق، وأيضا طرح أغنية "بنلف وندور"، كلمات، وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى، مهيب سليط، وأيضا أغنية "ماتتحبيش"، كلمات،حسام سعيد وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقى، وميكس وماستر، محمد ياسر، وأغنية "على كل حال"، كلمات، زياد ياسر، وألحان مصطفى يسري، وتوزيع موسيقى، وميكس وماستر، تيام طارق، وأغنية "طال بعدك" كلمات، أحمد عزب، وألحان كامل الجندي، وتوزيع موسيقى، اسلام شوقي، ومن إخراج كريم رفعت.. تقول كلمات أغنية "واحشاني":..
  
عندي سؤال ازاي قدرتي تكوني اقرب ف الغياب
عندي امل ، نرجع و لو بقلبين جداد
مشيتي من غير ما تقوليلي اعمل ايه ف الاشتياق
و اصعب من الصبر ، الغياب
واحشاني , و واحشني نفسي اللي كانت معاكي زمان
ماسك صور لينا بنضحك ف وسط الناس
قلبك نسي قلبي اللي مابينساش ، عملها ازاي
بقيت مضطر اعيش بهرب من الايام
و يا ليل ,
وصله مره سلام او ردلي بجواب
بكلمه ارتاح
دا انا عيني ,
ما شافت نوم من لما يومها سابني و راح
امانه يا شوق
مافيش مخلوق من اللي انا دوقته مره يدوق
يعيش موهوم في حلمه و لما منه يفوق
بأكتر حد مأمن له بإيديه مقتول
عندي فضول
اسمع حلول
تنهي الزعل و ترد روح
او نهايه للظنون
مش كفايه كل يوم
بقى عندي خوف
ياريته حلم و منه افوق
عمال بيتكرر كابوس
غرقان و انا
مابعرفش اعوم
و بيقولوا دلوقتي ليه
حبيب جديد
دا انا قلبي مش هاين عليه
يقول نسيه
بقى دا جزائي و دا اللي بتحاسب عليه
اني مقدرتش اشوفك غير حبيبي
اول , و وعد تكون اخير
حبيبي , مش ليك تتقال لمين
حبيبي , هتروح من قلبي فين
و اهو راح منك يا عين
و ماعادش فاضل لينا شئ


 

مسلم اخبار الفن نجوم الفن

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