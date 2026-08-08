محمد الجمسي يقود العدل بالإسكندرية ويؤكد: تمكين الشباب عنوان المرحلة

أصدر الدكتور أحمد دراج الأمين العام لحزب العدل قرارًا بتكليف محمد شريف محمد الجمسى أمينًا للحزب بمحافظة الإسكندرية وذلك في إطار توجه الحزب نحو الاستعانة بالكوادر السياسية والتنظيمية القادرة على تعزيز حضور الحزب في المحافظات وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والمجتمعية بما يساهم في خدمة المواطنين والتعبير عن تطلعاتهم.

خبرة طويلة في العمل العام والسياسي

ويعد الجمسى من الكوادر التي تتمتع بشعبية كبيرة لدى أبناء محافظة الإسكندرية لما يتمتع به من خبرة طويلة في العمل العام والسياسي والتنظيمي والمجتمعي كما أنه معروف بمواقفه الوطنية وآرائه الحرة النابعة من حرصه الدائم على المصلحة العامة للوطن.

وفي أول تصريح عقب تعيينه، أكد محمد الجمسي، أمين الحزب الجديد بمحافظة الإسكندرية، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تعزيز البناء التنظيمي والسياسي للحزب داخل المحافظة، وتوسيع قاعدة الحزب والوصول إلى مختلف الفئات والقطاعات، بما يسهم في زيادة الحضور الجماهيري والسياسي للحزب، وفتح قنوات تواصل مستمرة مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأضاف الجمسي أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بدعم وتثقيف الكوادر السياسية بالمحافظة، ولا سيما الشباب والمرأة، والعمل على إعداد كوادر قادرة على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والمجتمعية، بالتوازي مع تفعيل المبادرات السياسية والمجتمعية والخدمية التي تستهدف خدمة المواطنين، بما يتوافق مع رؤية حزب العدل وبرنامجه السياسي، ويعزز دوره في الشارع السكندري.

ويتمتع محمد الجمسي بخبرة طويلة في العمل السياسي والحزبي والعام، بدأت منذ مشاركته في اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، وتدرج خلالها في عدد من المناصب القيادية. وعلى المستوى الأكاديمي، حصل على عدد من المؤهلات والدراسات العليا في الإدارة ونظم المعلومات والدراسات السياسية، من بينها درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الإسكندرية، إلى جانب اجتيازه دورات أكاديمية ناصر العسكرية. كما يرأس مجلس أمناء مؤسسة الجمسي للتنمية المستدامة، وشارك في العديد من الفعاليات الوطنية والعلمية والتنموية، وله عدد من المبادرات الخدمية والشبابية.

وسبق للجمسي خوض انتخابات مجلس النواب عام 2020 عن دائرة المنتزه بالإسكندرية، ووصل إلى جولة الإعادة مستقلًا. وينتمي إلى عائلة الجمسي المعروفة بتاريخها الوطني والخدمي، فهو حفيد المشير الجمسي، وابن الحاج شريف الجمسي. وعلى الصعيد المهني، يترأس مجلس إدارة شركة مكة للمقاولات العمومية والاستشارات الهندسية، التي شاركت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية.