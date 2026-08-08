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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أكثر 5 طرازات ملاكي مبيعا في مصر خلال يوليو.. بيجو تعيد رسم خطتها لعام 2027 و 7 طرازات جديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

أكثر 5 طرازات ملاكي مبيعا في مصر خلال يوليو.. تفاصيل
كشفت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، الصادرة ضمن تقرير مؤسسة الأهرام عن شهر يوليو 2026، عن استمرار المنافسة القوية بين طرازات السيارات الملاكي في السوق المصرية، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي أعداد السيارات الجديدة التي تم التأمين عليها وترخيصها خلال الشهر.

بيجو تعيد رسم خطتها لعام 2027.. 7 طرازات جديدة بمحركات البنزين والهجين
تتجه علامة بيجو الفرنسية إلى إعادة ترتيب استراتيجيتها في قطاع السيارات خلال عام 2027، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق السيارات العالمي، خاصة مع تزايد الطلب على الطرازات التي تجمع بين الأداء الاقتصادي والتقنيات الحديثة.


63.5 ألف مركبة «زيرو» في يوليو 2026.. شيفروليه تتصدر تراخيص السيارات
كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن تراجع أعداد المركبات «الزيرو» التي تم التأمين عليها وترخيصها في السوق المصرية خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بالشهر السابق.


أسعار ومواصفات شيري أريزو 5 بسوق السيارات المستعملة
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏


الزيرو.. تعرف على ترتيب السيارات الملاكي الأكثر مبيعا في مصر
كشف التقرير الصادر عن مؤسسة الأهرام، استنادا إلى بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن تراجع إجمالي أعداد المركبات «الزيرو» التي تم التأمين عليها وترخيصها في مصر خلال يوليو 2026، بالتزامن مع ارتفاع تراخيص سيارات الملاكي مقارنة بالشهر السابق.


مبيعات هيونداي وكيا الكهربائية تقفز 42% في أوروبا خلال 6 أشهر
حققت مبيعات السيارات الكهربائية التابعة لمجموعتي هيونداي وكيا نمو قوي في السوق الأوروبية خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل استمرار توسع الطلب على السيارات منخفضة الانبعاثات وتنوع الطرازات الكهربائية المطروحة.

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