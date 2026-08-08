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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بلال قنديل يكتب: الاحتراق النفسي

بلال قنديل
بلال قنديل

ليس كل تعب يظهر على الوجه وليس كل وجع يسمعه من حولك فهناك نوع من الارهاق لا تصنعه عضلات انهكها العمل ولا اقدام قطعت مسافات طويلة بل تصنعه الايام عندما تتراكم فوق القلب حتى يصبح الانسان واقفا في مكانه لكنه يشعر وكأنه يحمل جبلا على كتفيه وهذا ما يسمى بالاحتراق النفسي

الاحتراق النفسي لا ياتي فجاة بل يتسلل بهدوء شديد يبدا بحماس كبير ورغبة في الانجاز ثم يتحول الى ضغط ثم الى ارهاق ثم الى حالة من اللامبالاة حتى يصل الانسان الى مرحلة يفقد فيها متعة كل شيء حتى الاشياء التي كان يعشقها يوما ما. 

قد تستيقظ في الصباح وانت لا تريد ان تبدا يومك ليس لانك كسول ولكن لان روحك اصبحت مرهقة قد تجلس وسط الناس وتشعر بالوحدة وقد تبتسم للجميع بينما بداخلك الف سؤال والف وجع لا يراه احد. 

الاخطر في الاحتراق النفسي ان صاحبه يظن انه ضعيف بينما الحقيقة انه ظل يقاوم لفترة طويلة دون ان يمنح نفسه فرصة للراحة فهناك اشخاص اعتادوا ان يكونوا السند للجميع حتى نسوا انهم هم ايضا يحتاجون الى من يسندهم وهناك من حمل هموم اسرته وعمله واحلامه ومسؤولياته حتى اصبح لا يعرف كيف يعيش لنفسه ولو للحظات

الحياة ليست سباقا دائما ولسنا مطالبين بان نكون اقوياء في كل الاوقات فمن الطبيعي ان نتعب ومن الطبيعي ان نحتاج الى التوقف قليلا لاعادة ترتيب انفسنا فالانسان ليس آلة تعمل بلا نهاية بل روح تحتاج الى الهدوء كما يحتاج الجسد الى النوم

لا تجعل قيمتك مرتبطة بعدد المهام التي تنجزها ولا بعدد الاشخاص الذين ترضيهم فمهما حاولت لن ترضي الجميع ولكن تستطيع ان ترضي نفسك عندما تمنحها حقها في الراحة وفي الهدوء وفي الابتعاد قليلا عن كل ما يستنزفها

تعلم ان تقول لا عندما يصبح الحمل فوق طاقتك وتعلم ان تغلق هاتفك لبعض الوقت وان تبتعد عن الضجيج وان تمنح نفسك ساعة بلا عمل ولا تفكير ولا مسؤوليات فالراحة ليست رفاهية بل ضرورة حتى تستطيع ان تكمل الطريق

ومن المهم ايضا ان تدرك ان طلب المساعدة ليس ضعفا فالكلمات التي تخرج من صدرك قد تنقذك من حمل ثقيل ظل يضغط عليك لسنوات والحديث مع شخص تثق به قد يكون بداية جديدة تستعيد فيها نفسك من جديد

تذكر دائما ان النجاح الحقيقي ليس ان تصل وانت محطم بل ان تصل وانت ما زلت قادرا على الابتسام وما زلت تحتفظ بقلبك وروحك وشغفك فكل انجاز تدفع مقابله صحتك النفسية ثمن باهظ يستحق ان تعيد التفكير فيه

في النهاية امنح نفسك بعض الرحمة فلا احد يعيش حياة كاملة ولا احد يخلو طريقه من الضغوط لكن الفرق دائما بين من ينهار ومن يواصل الطريق هو انه عرف متى يتوقف ليستريح ثم عاد من جديد اكثر هدوء واكثر قوة واكثر قدرة على مواجهة الحياة

لان اعظم انتصار قد تحققه ليس على الظروف ولا على الناس بل على ذلك الصوت الذي يقنعك انك يجب ان تتحمل كل شيء وحدك بينما الحقيقة ان اقوى البشر هم الذين عرفوا متى يعتنون بانفسهم قبل ان يطلبوا منها المزيد.

الاحتراق النفسي بلال قنديل علم نفس

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