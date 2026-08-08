توقيف مشتبه به بعد سلسلة حوادث طعن في روتردام الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية توقيف رجل يبلغ من العمر 26 عامًا في مدينة روتردام، بعد إصابة شخصين في سلسلة من حوادث الطعن وقعت صباح اليوم السبت.

وأفادت شبكة «يورو نيوز» الأوروبية نقلاً عن شرطة روتردام بأن رجلين تعرضا للطعن في شارع شيبمان وساحة ماركوني، غربي مركز المدينة، فيما نُقل أحد المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تلقى الآخر الإسعافات الأولية في موقع الحادث.

وبعد نحو 30 دقيقة، وقعت محاولة طعن أخرى عند جسر «بروغ فان سيرين»، شمال غربي المدينة، وفقًا لبيان الشرطة.

وقالت الشرطة - في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي - إن مشتبهًا به واحدًا يُعتقد أنه كان يستقل سيارة، متورط في حوادث الطعن.

وأوضحت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الحوادث ودوافعها.

