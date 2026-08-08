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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد 15 يوما .. 5.8 مليون موظف ينتظرون خبرا سارا من الحكومة ما القصة؟

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

ينتظر أكثر من 5.8 مليون موظف بالحكومة؛ بشغف كبير مرور 15 يومًا؛ لصرف مرتبات شهر أغسطس 2026 لكل العاملين بالدولة.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية؛ إنها عمدت في تبكير عمليات صرف رواتب شهر أغسطس الجاري لكل العاملين بالدولة للشهر الثاني على التوالى بالزيادات الجديدة التي أقرتها تعليمات القيادة السياسية.

موعد صرف مرتبات مايو2026

تحركات في وزارة المالية لصرف المرتبات

وتستعد الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية على مستوى الحكومة والوحدات الخدمية والإقتصادية؛ لبدء صرف المرتبات على مدار 5 أيام متصلة من الشهر الجاري.

الحد الأدني للأجور

مع بدء السنة المالية 2026/2027 الحالية أقرت الحكومة تفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا على الأقل لكل العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026

 موعد صرف المرتبات

وتستهدف وزارة المالية على مدار 5 أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 الجاري؛ لصالح 5.4 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ ستتقاضي مرتباتها.

وتأتي تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

ثاني مرتب في السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدنى للأجور ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية في صرف أول مرتبات السنة المالية الجديدة وهي من أول أغسطس من كل عام.

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات من الفترة 23 حتي 27 من أغسطس الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق اعتبارا من الإثنين 23 من أغسطس الجاري لمدة 5 أيام متصلة وحتى الخميس 27 من نفس الشهر.

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف

موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة

بموجب إجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدني وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

كما ستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

تفاصيل زيادات الأجور

  • الدرجة الوظيفية السادسة :  8800 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.
  • الدرجة الوظيفية الرابعة:  9934 جنيهًا
  • الدرجة الوظيفية الثالثة  والثانية:10.5 ألف جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا:

  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 ألف جنيه.
  • الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه.
  • الدرجة الممتازة : 15.534 ألف جنيه.
صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 مال واعمال احبار مصر صرف مرتبات أغسطس 2026 مرتبات العاملين في الحكومة وزارة المالية الحد الأدني للأجور

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