بعد 15 يوما .. 5.8 مليون موظف ينتظرون خبرا سارا من الحكومة ما القصة؟

ينتظر أكثر من 5.8 مليون موظف بالحكومة؛ بشغف كبير مرور 15 يومًا؛ لصرف مرتبات شهر أغسطس 2026 لكل العاملين بالدولة.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية؛ إنها عمدت في تبكير عمليات صرف رواتب شهر أغسطس الجاري لكل العاملين بالدولة للشهر الثاني على التوالى بالزيادات الجديدة التي أقرتها تعليمات القيادة السياسية.

تحركات في وزارة المالية لصرف المرتبات

وتستعد الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية على مستوى الحكومة والوحدات الخدمية والإقتصادية؛ لبدء صرف المرتبات على مدار 5 أيام متصلة من الشهر الجاري.

الحد الأدني للأجور

مع بدء السنة المالية 2026/2027 الحالية أقرت الحكومة تفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا على الأقل لكل العاملين بالدولة.

موعد صرف المرتبات

وتستهدف وزارة المالية على مدار 5 أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 الجاري؛ لصالح 5.4 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ ستتقاضي مرتباتها.

وتأتي تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

ثاني مرتب في السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدنى للأجور ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية في صرف أول مرتبات السنة المالية الجديدة وهي من أول أغسطس من كل عام.

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات من الفترة 23 حتي 27 من أغسطس الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق اعتبارا من الإثنين 23 من أغسطس الجاري لمدة 5 أيام متصلة وحتى الخميس 27 من نفس الشهر.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة

بموجب إجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدني وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

كما ستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

تفاصيل زيادات الأجور

الدرجة الوظيفية السادسة : 8800 جنيه.

8800 جنيه. الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.

9822 جنيهًا. الدرجة الوظيفية الرابعة: 9934 جنيهًا

9934 جنيهًا الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية: 10.5 ألف جنيه.

10.5 ألف جنيه. الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا: