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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في هذا الموعد.. تفاصيل صرف مرتبات شهر أغسطس 2026

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تستعد  وزارة المالية خلال الـ17 يوما المقبلة، البدء في صرف مرتبات شهر اغسطس 2026 لكل العاملين بالدولة.

وتبدأ الوحدات الحسابية على مستوى القطاعات الإدارية والخدمية والاقتصادية على مستوى الجمهورية؛ في صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 بالزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة بتفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا على الأقل.

مرتبات يوليو

 موعد صرف المرتبات

وتستهدف وزارة المالية على مدار 5 أيام صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 الجاري؛ لصالح 5.4 مليون موظف على مستوى أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ ستتقاضي مرتباتها.

وتأتي تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على بتحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

ثاني مرتب في السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدنى للأجور ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية في صرف أول مرتبات السنة المالية الجديدة وهي من أول أغسطس من كل عام.

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات من الفترة 23 حتي 27 من أغسطس الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق اعتبارا من الإثنين 23 من أغسطس الجاري لمدة 5 أيام متصلة وحتي الخميس 27 من نفس الشهر.

موعد صرف مرتبات مايو2026

موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة

بموجب إجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدني وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

كما ستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

تفاصيل زيادات الأجور

  • الدرجة الوظيفية السادسة :  8800 جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.
  • الدرجة الوظيفية الرابعة:  9934 جنيهًا
  • الدرجة الوظيفية الثالثة  والثانية:10.5 ألف جنيه.
  • الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا:

  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 ألف جنيه.
  • الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه.
  • الدرجة الممتازة : 15.534 ألف جنيه.
مرتبات شهر أغسطس 2026 موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 مال واعمال وزارة المالية اخبار مصر مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة

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