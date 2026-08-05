حالتهم حرجة.. إخلاء طبي لـ 3 مواطنين سعوديين من مطار القاهرة

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية تنفيذ عملية إخلاء طبي لـ 3 مواطنين سعوديين (امرأتان ورجل)، وذلك بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة؛ نظرًا لخطورة حالتهم الصحية.

وأوضحت السفارة أن عملية الإخلاء جرت باستخدام طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع السعودية، حيث أقلعت من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى المملكة؛ لاستكمال تلقي المصابين الرعاية الصحية اللازمة داخل المستشفيات المتخصصة.

وأكدت السفارة حرصها الدائم على متابعة أوضاع المواطنين السعوديين في مصر، والعمل على تقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم، خاصة في الحالات الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.

كما أعربت السفارة عن خالص شكرها وتقديرها للجهات الطبية والإدارية المصرية التي أسهمت في تسهيل إجراءات الإخلاء الطبي وتوفير الرعاية اللازمة، متمنيةً للمواطنين الثلاثة الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.