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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الغد شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 36

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الخميس/، نهارا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، وليلًا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وهناك فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، فيكون مضطرب، مع ارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الجديدة 36 24

6 أكتوبر 35 25

بنها 35 24

دمنهور 33 23

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 35 24

بلطيم 32 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 25

طنطا 35 24

دمياط 32 24

بورسعيد 32 26

الاسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 33 23

رفح 32 24

رأس سدر 35 24

نخل 36 23

كاترين 32 21

الطور 37 27

طابا 36 26

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 29

الاسكندرية 32 23

العلمين 32 24

مطروح 31 23

السلوم 32 24

سيوة 36 22

رأس غارب 37 28

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 30

حلايب 35 28

أبو رماد 38 27

مرسى حميرة 38 27

أبرق 39 27

جبل علبة 38 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 36 24

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 40 25

قنا 43 28

الأقصر 41 28

أسوان 43 30

الوادى الجديد 42 28

أبوسمبل 43 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 45 32

المدينة 47 35

الرياض 46 32

المنامة 42 35

أبوظبى 47 33

الدوحة 43 34

الكويت 50 35

دمشق 40 20

بيروت 30 26

عمان 36 19

القدس 32 21

غزة 31 24

بغداد 48 29

مسقط 37 29

صنعاء 29 17

الخرطوم 38 29

طرابلس 36 28

تونس 36 26

الجزائر 30 24

الرباط 27 28

نواكشوط 33 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 36 19

إسطنبول 33 22

إسلام آباد 33 25

نيودلهى 29 26

جاكرتا 32 24

بكين 37 25

كوالالمبور 34 25

طوكيو 31 24

أثينا 35 26

روما 36 22

باريس 30 18

مدريد 36 22

برلين 32 20

لندن 25 15

مونتريال 29 21

موسكو 28 17

نيويورك 28 22

واشنطن 31 23

الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة أغلب الأنحاء رطب

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