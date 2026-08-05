ساموزين يطرح عيشني عنوان الميني ألبوم

يطلق الفنان سامو زين في الخامسة مساء اليوم أحدث أعماله الغنائية، فيديو كليب لأغنيته الجديدة "عيشني"، وهي عنوان الميني ألبوم الجديد، والأغنية الثانية منه، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، أغنية "عيشني" من كلمات محمد بنداري، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقي وميكس و ماستر محمود صبري.



وعن تفاصيل وكواليس تصوير الأغنية فقد تم تنفيذها باستخدام تقنية الكروما داخل أحد الإستوديوهات، مع تقنيات الذكاء الاصطناعي و ال vfx .. ويذكر أن ساموزين كان قد طرح االأسبوع الماضي أغنية "بايظة"، والتي تعتبر مفاجأة لأول مرة يقدمها ساموزين سواء في الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي، وهي مازالت حديث الجمهور والسوشيال ميديا حتى الأن.. ومن المقرر أن يطرح ساموزين باقي أغنيات الميني ألبوم "عيشني" خلال الأيام القادمة، بمعدل أغنية كل أسبوع.







وتقول كلمات أغنية "عيشني":

سمعتو عن الحب و جماله .. و السهر اللي بيحلو بيه

طب حد يشوف انا قلبي ماله .. بتزيد دقاته قصاد عينيه

اوصف و اقول ايه بس تانی .. ما اهو ده الحب اللي نفسي فيه

لو اغنيله كل الاغاني .. برضه هيبقى قليل عليه

عيشني

اجمل سنين عيشني .. ده و هوا جمبي واحشني

و في ثانيه خدنى لدنيا تانيه و فيها بيعيشني

عيشني

اجمل سنين عيشني .. ده و هوا جمبي واحشني

و في ثانيه خدنى لدنيا تانيه و فيها بيعيشني

حنية قلبه مطمناني .. و في حضنه احساس بالأمان

و الضحكه الحلوه مجننانی .. ده ياريتني قابلته من زمان

الدنيا و حظى بيضحكولي .. و بقيت انا بسهر بالساعات

حبیت و یاما زمان قالولی .. الحب بيعمل معجزات

عيشني

اجمل سنين عيشني .. ده و هوا جمبي واحشني

و في ثانيه خدنى لدنيا تانيه و فيها بيعيشني

عيشني

اجمل سنين عيشني .. ده و هوا جمبي واحشني

و في ثانيه خدنى لدنيا تانيه و فيها بيعيشني



