«التعليم العالي»: إنجاز أكثر من 35% من تسجيلات المرحلة الأولى.. ونطالب أولياء الأمور بترك حرية الاختيار لأبنائهم

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات حرصت منذ اليوم الأول لانطلاق تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات على تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات اللازمة للطلاب، لضمان إتمام عملية تسجيل الرغبات بسهولة ويسر.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن نسبة تسجيل الرغبات تجاوزت 35% من إجمالي طلاب المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت ردود فعل إيجابية من الطلاب بشأن إجراءات التنسيق والخدمات المقدمة داخل معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف أن الوزارة أطلقت حملة توعوية عبر شبكة الجامعات المصرية، بهدف الإجابة عن استفسارات الطلاب وتقديم الإرشادات اللازمة لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم بشكل صحيح.

تحقيق النجاح

ووجّه المتحدث باسم وزارة التعليم العالي رسالة إلى أولياء الأمور، دعاهم خلالها إلى منح أبنائهم حرية اختيار الكليات والجامعات التي تتوافق مع ميولهم وقدراتهم، بما يساعدهم على تحقيق النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والمهني.