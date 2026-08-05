بعد انتقال محمد صلاح.. ماذا تعرف عن مدينة طرابزون التركية؟

احتلت مدينة طرابزون محركات البحث وتريند منصات التواصل الإجتماعي ، بعد انضمام نجم الكرة المصري محمد صلاح لنادي طرابزون التركي، ووصوله اليوم إلى الأراضي التركية وسط حشود جماهيري واسع لاستقبال النجم الجديد في أراضيهم،، لكن مع انتقال محمد صلاح إلى تركيا التي تعد أجمل دول العالم سياحياً، فهل سمعت سابقاً عن مدينة طرابزون وأين تقع؟ وما المميز بهذه المدينة ليختارها محمد صلاح تحديداً؟

في السطور التالية نستعرض لكم تاريخ مدينة طرابزون التركية ، وأجمل الأماكن السياحية بها، ومساحتها وأجوائها طوال العام باعتبارها من أجمل مدن تركيا لكل من يرغب في العيش في جمال وهدوء..

نادي طرابزون

ويعتبر نادي طرابزون سبور أحد أفضل الأندية في تركيا، وسبق أن حقق لقب الدوري 7 مرات آخرها في موسم 2022/2021، وكأس تركيا 10 مرات آخرها في الموسم الماضي.

ولعب عدد من اللاعبين المصريين في صفوف نادي طرابزون سبور خلال السنوات الماضية، وهم محمود حسن "تريزيجيه" وأيمن عبدالعزيز وسيد معوض.

ماذا تعرف عن طرابزون؟

طرابزون هي مدينة تركية ساحلية تقع شمال شرق تركيا على ساحل البحر الأسود، وتُعد من أهم وجهات السياحة في تركيا بفضل طبيعتها الخلابة، ومناخها المعتدل، ومعالمها السياحية المميزة مثل بحيرة أوزنجول ودير سوميلا، و تجذب المدينة السيّاح والمستثمرين العرب بشكل خاص، وتزخر بمناطق طبيعية ساحرة لا تزال غير مكتشفة لدى كثيرين.





أين تقع مدينة طرابزون في تركيا؟

تقع ولاية طرابزون في شمال شرق تركيا، على ساحل البحر الأسود، على طريق الحرير التاريخي، حيث كانت طرابزون بوابة تجارية لإيران، وبلاد القوقاز. كانت طرابزون نقطة مرجعية مهمة للملّاحين في البحر الأسود في الظروف الجويَّة السيِّئة.

ما هي مساحة طرابزون؟

تبلغ مساحة مقاطعة طرابزون حوالي 4 آلاف و685 كيلو متراً مربعاً، تشكل الهضاب 22.4% منها، والتلال نسبة 77.6% من المساحة الكلية.

تاريخ طرابزون

يعود تاريخ بناء المدينة إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وتحكي آثار هذه المدينة قصة الحضارات التي مرَّت عليها، حيث حكمها اليونان ثم الرومان ثم المسلمون العثمانيون، حين فتحها السلطان العثماني بايزيد الثاني، ونصَّب عليها ابنه (السلطان سليم الأول) حاكماً ل طرابزون.

الاماكن السياحية في طرابزون

1. متحف وجامع آيا صوفيا في طرابزون

يقع هذا الجامع في اورتا حصار، على تل مرتفع يشرف على البحر، تمّ إنشاء جامع آياصوفيا طرابزون عام 1461م واعتُبر رمزاً لفتح طرابزون، وفي عام 1961م تمّ تحويله إلى متحف بشكل غير قانونيّ، وبقي هكذا حتى تمّت إعادة افتتاحه للعبادة عام 2013م.





2. قصر أتاتورك في طرابزون

يقع هذا القصر على بُعد 5 كم عن وسط مدينة طرابزون، بنى القصر المعمار اليوناني: قسطنطين كاباجيانيدي عام 1903، وقد بُني من ثلاثة طوابق، على تلة من تلال طرابزون، وحين زار أتاتورك المدينة عام 1937 وهبته له الأسرة المالكة.



3. متحف طرابزون

وهو قصر مزخرف بُني أوائل القرن العشرين، يضمّ معروضات أثرية واثنوغرافيَّة محليَّة، من تماثيل للحيوانات التي تعيش في طرابزون، والمهن التي يتقنها أهلها؛ من صَياغة الذهب وغيرها من المصوغات، وأنواع الحبوب والورود والنباتات فيها، كذلك تماثيل لعادات وتقاليد أهل طرابزون، وبعض أنواع الآلات التي استخدموها في حياتهم.

4. قلعة طرابزون

من الاماكن السياحية الجميلة في تركيا هي حصن عثماني يقع داخل مدينة طرابزون، شُيِّدت القلعة على أُسُس يعود تاريخها إلى الإمبراطورية البيزنطية، مع استخدام حجارة من الهياكل التاريخية السابقة في الموقع.

وتتميز بإطلالتها على الساحل، كما تتميز بعمارتها العثمانية الإسلامية المميّزة، وطبيعتها الخلّابة، وأشجارها الخضراء الكثيفة.

5-بحيرة سيرا جول في طرابزون

هي أحد بحيرات طرابزون الجميلة، تصبُّ فيها مجموعة من الجداول المنحدرة من الجبال. تبعد البحيرة عن مركز المدينة قرابة 12 كم فقط، حيث تقع بين مجموعة من الجبال الخضراء ذات الأشجار الكثيفة، وتعتبر هذه البحيرة مكاناً مناسباً للاستراحة والاستمتاع بالطبيعة، بجوار مركز المدينة.



6. بحيرة اوزنجول طرابزون

تتربع بحيرة اوزنغول على عرش جمال بحيرات الشمال التركي، من حيث الإقبال السياحي إليها، حيث تتمتع بسحرها المميز، مشكِّلة نقطة من أهم نقاط جذب السياحة في طرابزون.

تقع البحيرة على مسافة 96 كم من مركز مدينة طرابزون، في وادٍ بين مرتفعات جبلية خضراء رائعة، وتحيط بها الغابات، ويغطي الضبابُ الجبالَ المحيطة في أغلب الأوقات مضيفاً سحراً إضافياً على المكان.



7-مغارة تشال طرابزون

تُعتبر ثاني أطول مغارات العالم من حيث طولها، وبلغت الممرات التي تم اكتشافها فيها حوالي 8 كم، و تقع المغارة على بُعد 47 كم عن مركز مدينة طرابزون.

تتميز المغارة بصخورها الكلسيَّة والنوازل والصواعد فيها، والبحيرات التي تشكلت عبر ملايين السنين، مع شلالاتها الصغيرة، ومنافذ مائية تعطي المغارة جمالاً فوق جمالها، وعلى باب المغارة شلال غاية في الجمال، يغطي بوابتها، وإطلالة من خلف الشلال على جبال ولاية Trabzon التي تغطيها الثلوج أغلب أيام السنة.



فيلا محمد صلاح في تركيا

في يوليو 2025 الماضي، زار محمد صلاح مدينة بودروم التركية خلال عطلته الصيفية، وأعجب بجمالها وقرر شراء فيلا خاصةمطلة على البحر في هذه المدينة ، و صلاح اشترى فيلا فاخرة في منطقة "جوندوجان – كوتشوك بوك" بقيمة تُقدّر بنحو 400 مليون ليرة تركية ما يعادل 10 ملايين دولار أمريكي تقريبًا .

فيلا محمد صلاح في تركيا لا تخلو من شيئ، ولها إطلالة على البحر وشاطئ خاص وتراس مشمس، حيث تقع الفيلا بمدينة بودروم الساحلية".