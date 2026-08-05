بالألعاب النارية والهتافات.. جماهير "طرابزون" تحتفل بوصول محمد صلاح

حرصت جماهير فريق "طرابزون" التركي على استقبال النجم المصري محمد صلاح، بطريقة رائعة، فور وصوله مدينة طرابوزن، مساء اليوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام بشكل رسمي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وتوافد الآلاف من جماهير فريق "طرابزون" إلى مطار المدينة التركية من أجل استقبال محمد صلاح، حيث قامت الجماهير بإشعال الألعاب النارية، والهتاف بإسم نجم منتخب مصر، احتفالا بانضمامه للفريق.



وكانت إدارة نادي طرابزون سبور قد أعلنت تنظيم حفل مساء غد الخميس، على ملعب "بابارا بارك" للإعلان عن التعاقد مع محمد صلاح، حيث دعت جماهير الفريق للتواجد في الملعب للترحيب بالنجم المصري.