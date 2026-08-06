ضياء السيد يعلق على انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور.. ويؤكد: الصفقة لها أبعاد كبيرة

تحدّث ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، عن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن نادي ليفربول الإنجليزي.

وأكد ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية أن رحيل صلاح عن الدوري الإنجليزي يمثل تغييرًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن اللاعب اعتاد الظهور في أعلى مستويات كرة القدم خلال تجربته مع ليفربول.

وقال مدرب منتخب مصر السابق: «تعودنا على مشاهدة محمد صلاح في مستوى عالٍ، والدوري الإنجليزي هو الأقوى في كرة القدم، لكن انتقاله إلى تركيا يحمل أبعادًا كبيرة، والدليل على ذلك الاستقبال الجماهيري الضخم وحديث القيادة السياسية في تركيا عنه».

وأضاف ضياء السيد أن جماهير الكرة المصرية ستواصل دعم محمد صلاح في تجربته الجديدة، قائلًا: «اليوم سنترك قميص ليفربول ونرتدي قميص طرابزون التركي، وسنشجعه وندعمه في كل تجاربه، وإن شاء الله يكون انتقاله مفيدًا لمنتخب مصر".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحقيق صلاح نتائج إيجابية مع فريقه الجديد، بما يتناسب مع حجم الاستقبال الكبير والحماس الجماهيري الذي صاحبه منذ الإعلان عن انتقاله إلى طرابزون سبور.