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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشري سارة لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2025، شهدت معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، اليوم الأربعاء، إقبالًا كثيفًا من طلاب الثانوية العامة في أول أيام تنسيق المرحلة الأولى 2026، حيث بدأ الطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني بحد أقصى 75 رغبة، وفق الضوابط والقواعد المعلنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 تنسيق المرحلة الأولى 2026
 

وأكدت الوزارة انتظام أعمال التنسيق الإلكتروني داخل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، التي تقدم الدعم الفني والإرشاد للطلاب مجانًا، بما يسهم في تسهيل إجراءات تسجيل الرغبات وضمان إدخال البيانات بصورة صحيحة، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال فترة المرحلة الأولى.

وفي أعقاب بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2026، تصدرت كلمة "مؤشرات تنسيق الجامعات 2026" محركات البحث وخاصة "جوجل"، مع بدء الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن توقعات الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد.

مؤشرات الشعبة الادبية والعليمة في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026، يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة  الأدبية من خلال هذا الرابط يمكنك معرفة تنسيق الجامعات 2025 اضغط هناكدليل استرشادي.

مفاجاة سارة لطلاب الثانوية 2026

وتوقع خبراء التعليم ،بانخفاض تنسيق الجامعات 2026 مقارنة بالعام الماضي خاصة بعد تحليل شرائح نسب النجاح متوقعين انخفاض يترواح من 1% حتي 0.5% في بعض الكليات.

قواعد تنسيق الجامعات 2026
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بشأن ضوابط وقواعد القبول بالجامعات للعام الجامعي 2025-2026، والذي تضمن قواعد ترشيح الطلاب وآليات القبول داخل الجامعات الحكومية.

آليات قبول طلاب الثانوية العامة 2026 في تنسيق الجامعات
وفقًا للمادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتنظيم تنسيق الجامعات الحكومية 2025-2026.

اليات قبول طلاب الثانوية العامة على النحو التالي:

يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (العلمي والأدبي) لعام 2025، سواء بنظامها الحديث أو القديم، والمقرر قبولهم كطلاب منتظمين في الجامعات الحكومية المصرية، من خلال التنسيق الإلكتروني، وذلك بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة والضوابط التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

الثانوية العامة 2026

التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات

استثناء 1500 طالب من قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2026

يتم توزيع 1500 طالب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بواقع (500 طالب شعبة علوم، و500 طالب شعبة رياضيات، و500 طالب شعبة أدبي)، وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، مع استثنائهم من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني.

كما يتم إعفاء هؤلاء الطلاب من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، مع استمرار تمتعهم بهذه الميزة طوال سنوات الدراسة الجامعية، بشرط حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل عام دراسي خلال مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

تنسيق الكليات 2026

ويستفيد الطلاب الأوائل من الإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية في البرامج العامة داخل الجامعات الحكومية، مع استمرار هذا الإعفاء طوال سنوات الدراسة، بشرط الحفاظ على تقدير ممتاز في نهاية كل عام دراسي.

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