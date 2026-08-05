يديعوت: الجيش طالب بتوجيه ضربة قوية إلى لبنان.. وهذا سبب منعه

أفادت صحيفة يديعوت آحرونوت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب بتوجيه ضربة قوية إلى لبنان؛ ردا على ما وصفته المتحدثة باسم الجيش بأنه "انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب "حزب الله"، إلا أن المستوى السياسي امتنع عن تنفيذ ذلك.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي شن في وقت سابق غارات على منطقتي قريتي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان.

كما أصدرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، الكابتن إيلا واويا، إنذارا، دعت فيه سكان بلدة المنصوري إلى الإخلاء، مدعية أن الجيش الإسرائيلي اضطر إلى "التحرك بقوة" عقب ما وصفتها بانتهاكات ارتكبها "حزب الله" لاتفاق وقف إطلاق النار على حد وصفها.