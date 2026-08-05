عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على عناصر غذائية قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية. ويؤكد الأطباء وخبراء التغذية أن تناول عصير البطيخ الطبيعي باعتدال قد يكون خيارًا مناسبًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ضمن نظام غذائي صحي، لكنه لا يغني عن الأدوية الموصوفة أو المتابعة الطبية.

لماذا قد يفيد البطيخ مرضى الضغط؟

يحتوي البطيخ على نسبة كبيرة من الماء، إلى جانب البوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، والحمض الأميني السيترولين، وهي مكونات قد تساعد في تحسين وظائف الأوعية الدموية والحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

فوائد عصير البطيخ لمرضى الضغط

عصير البطيخ

1- قد يساعد على خفض ضغط الدم

يحتوي البطيخ على الحمض الأميني السيترولين، الذي يتحول داخل الجسم إلى الأرجينين، وهو مركب يساهم في إنتاج أكسيد النيتريك، ما يساعد على ارتخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وقد يساهم في خفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

2- غني بالبوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على موازنة تأثير الصوديوم في الجسم، ما يدعم الحفاظ على مستويات ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي قليل الملح.

3- يحافظ على ترطيب الجسم

يتكون البطيخ من أكثر من 90% من الماء، لذلك يساعد على تعويض السوائل المفقودة، خاصة في الطقس الحار، وهو أمر مهم للحفاظ على الدورة الدموية وتقليل خطر الجفاف.

4- يدعم صحة القلب

يحتوي البطيخ على مضاد الأكسدة الليكوبين، الذي يساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وقد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض القلب عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

5- يساهم في تقليل الالتهابات

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البطيخ على مكافحة الالتهابات المزمنة التي قد تؤثر في صحة الأوعية الدموية والقلب.

6- قليل السعرات الحرارية

يعد عصير البطيخ الطبيعي خيارًا منخفض السعرات مقارنة بالعديد من المشروبات المحلاة، ما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي، وهو عامل مهم للمساعدة في التحكم في ضغط الدم.

7- يمد الجسم بفيتامينات مهمة

يوفر البطيخ فيتامين C وفيتامين A، اللذين يدعمان صحة الجهاز المناعي ويساعدان في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

هل هناك محاذير لمرضى الضغط؟

رغم فوائده، ينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناول عصير البطيخ، خاصة إذا كان محلى بالسكر. كما يجب على مرضى السكري أو من يعانون من أمراض الكلى استشارة الطبيب بشأن الكمية المناسبة، لأن البطيخ يحتوي على سكريات طبيعية ونسبة من البوتاسيوم قد تحتاج إلى المراقبة في بعض الحالات.

أفضل طريقة لتناوله

للحصول على أكبر فائدة، يفضل تناول عصير البطيخ الطازج دون إضافة السكر، أو تناول شرائح البطيخ الكاملة، لأن الثمرة الكاملة تحتوي أيضًا على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتحسن استجابة الجسم للسكر.