جامعة بني سويف تخصص 3 معامل رقمية لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن الجاهزية الكاملة للجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة (المرحلة الأولى).

وأكد علي أنه تم تخصيص ثلاثة معامل حاسب آلي متطورة وموزعة داخل كليات الجامعة، وذلك لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم الإلكترونية بكل سهولة ويسر، ووفقاً للقواعد والحد الأدنى المعلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس الجامعة أماكن المعامل المخصصة، وهي معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الآداب، بالإضافة إلى معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجمع الثاني للجامعة في منطقة شرق النيل، لافتاً إلى أن هذه المعامل سوف تفتح أبوابها رسمياً لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم يومياً، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً طوال فترة منظومة التنسيق للمرحلة الأولى.

وأكد الدكتور طارق علي حرص الجامعة على تحديث البنية التكنولوجية لهذه المعامل، حيث تم تزويدها بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وربطها بخطوط إنترنت فائقة السرعة لتجنب أي أعطال تقنية أثناء عملية التسجيل، فضلاً عن تشكيل فرق عمل تضم نخبة من الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة والمدربة في مجال تكنولوجيا المعلومات وأعمال التنسيق الإلكتروني، وذلك لتقديم الدعم الفني اللازم للطلاب، والإجابة عن جميع استفساراتهم حول كيفية ترتيب الرغبات بطريقة صحيحة تضمن الحفاظ على مستقبلهم الدراسي.

وشدد رئيس الجامعة على تضافر جهود جميع قطاعات الجامعة لتوفير بيئة مريحة ومناسبة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو ذويهم داخل المعامل، بما يضمن سير عملية التنسيق بأعلى درجات التنظيم والسرعة والأمان.

