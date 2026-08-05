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عمرو أديب عن انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي: وراك حتي لو فين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو أديب عن انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي: وراك حتي لو فين

عمرو اديب
عمرو اديب
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالنجم المصري محمد صلاح، معلقا على انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي، مؤكدا أن شعبية قائد منتخب مصر كفيلة بجذب الجماهير لمتابعة في أي نادي.


وكتب عمرو أديب عبر حسابه على منصة "إكس": كان نفسي يبقى دوري تاني، لكن صلاح حيخليه دوري تاني خالص، مبروك في أي مكان ووراك حتى لو فين، هو إحنا يعني كنا مولودين بنشجع ليفربول.


ووصل النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، إلى مدينة إسطنبول، تمهيدًا لاستكمال الخطوات الأخيرة الخاصة بانضمامه إلى نادي طرابزون سبور التركي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كان طرابزون سبور قد كشف في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات رسمية مع قائد منتخب مصر، وفقًا للوائح الإفصاح المعمول بها للأندية المدرجة في البورصة التركية، قبل وصول اللاعب إلى تركيا لاستكمال إجراءات انتقاله.

وبالتزامن مع وصول صلاح، واصل النادي التركي الترويج للصفقة عبر حساباته الرسمية، حيث نشر مجموعة من الصور الخاصة بالنجم المصري، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "أكثر اللحظات المميزة لمحمد صلاح مع طرابزون سبور".

ويحظى انتقال صلاح باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، إذ يترقب مشجعو طرابزون سبور الإعلان الرسمي عن انضمام قائد منتخب مصر، بعد اكتمال الفحوصات الطبية والتوقيع على العقود.

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