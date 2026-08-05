محمد السيد الشاذلي يطالب بملاحقة منتحلي صفة الصحفي بعد واقعة «فتاة الأوبر»

أكد محمد السيد الشاذلي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عزمه التقدم بمذكرة عاجلة إلى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ينتحل صفة صحفي، وذلك على خلفية الواقعة المتداولة الخاصة بـ"فتاة الأوبر".

وقال الشاذلي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن تكرار وقائع انتحال صفة الصحفي يستدعي وقفة جادة، مشددًا على أن القانون واضح، وأن نقابة الصحفيين هي المظلة الوحيدة للصحافة في مصر، ورغم الحديث المتكرر عن هذه الأزمة خلال السنوات الماضية واتخاذ بعض الإجراءات، فإن الظاهرة لا تزال مستمرة وتحتاج إلى مواجهة أكثر حسمًا.

وأوضح أن واقعة "فتاة الأوبر"، التي تردد أنها انتحلت صفة صحفية، يجب أن تكون نقطة انطلاق حقيقية لإنهاء استباحة المهنة واستغلال اسمها ورمزيتها ومكانتها المعنوية.

وأضاف أنه سيتقدم بمذكرة عاجلة إلى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، يدعو خلالها إلى التحرك الفوري وتقديم بلاغ رسمي باسم النقابة ضد الفتاة بشأن واقعة انتحال صفة صحفية، بالمخالفة للقانون، إلى جانب تفعيل آلية دائمة لرصد ومتابعة جميع حالات انتحال الصفة وانتهاك قانون النقابة، واتخاذ إجراءات مباشرة وحاسمة بحق مرتكبيها.

كما دعا عضو مجلس نقابة الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية إلى دعم جهود مجلس النقابة، والتعاون في رصد أي وقائع مماثلة، وإبلاغ المجلس بها، بما يسهم في حماية المهنة والحفاظ على مكانتها، ومنع استغلال اسمها من غير المنتمين إليها.