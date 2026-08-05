إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا موقف إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، من تجديد تعاقده مع الفريق، في ظل مهملة الـ48 ساعة الممنوحة للاعب لحسم موقف اللاعب من عرض النادي لتجديد تعاقده، والتي انقضى منها 24 ساعة.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إمام عاشور متمسك بالبقاء في النادي الأهلي وأسرة اللاعب كذلك ترغب في البقاءفي مصر».

وأردف قائلًا: «يمتلك إمام عاشور 24 ساعة فاصلة بين الأهلي واللاعب، بناءً على المهلة التي منحها النادي له لحسم موقفه».

وتابع قائلًا: «إما أن يوافق إمام عاشور على تجديد تعاقده أو سيكون التفاوض على زيادة نسبة الإعلانات للاعب، ولكن يمكن للأهلي أن يرفض ذلك».